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Верховный суд РБ оставил в силе приговор признанному виновным в изнасиловании нигерийцу

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр с Первого канала

Верховный суд РБ оставил в силе приговор признанному виновным в изнасиловании нигерийцу Фото: стоп-кадр с Первого канала

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционное представление прокурора и апелляционную жалобу потерпевшей по делу об изнасиловании студентом из Нигерии.

24-летнего Айо Осиа (Осиа Альфаеус Эбитими) обвинила в изнасиловании и разбое 41-летняя уфимка, занимающаяся проституцией. По данным следствия, 31 декабря 2018 года молодой человек пришел к женщине под видом клиента и, угрожая ножом, избил и изнасиловал женщину, а также забрал у нее деньги, четыре мобильных телефона и планшет на общую сумму более 34 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Айо Осиа задержали в одном из уфимских хостелов. Мужчина не признал вину в совершенном преступлении.

﻿В марте студента из Нигерии признали виновным и дали два года и четыре месяца лишения свободы. Так как год и два месяца африканец провёл в СИЗО (время, проведённое там, засчитывают в двойном размере), его освободили в здании суда.

15 июня Верховный суд республики рассмотрел апелляционное представление прокурора, а также апелляционную жалобу потерпевшей по делу об изнасиловании Айо Осиа.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», по результатам заседания суд отказал женщине в удовлетворении ее требований и не стал ужесточать наказание молодому человеку.

ИА «Башинформ»
Теги: СКР, Верховный суд РБ, приговор
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