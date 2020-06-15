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На гранты НКО, задействованным в борьбе с коронавирусом, выделяется 3 млрд рублей

ОБЩЕСТВО

Некоммерческие организации, задействованные в борьбе с коронавирусом и его последствиями, могут получить дополнительные президентские гранты, сообщили в ресурсном центре аппарата Общественной палаты РБ. Прием заявок на них стартует 16 июня, конкурс проведут в конце августа, финансирование начнется с 1 сентября. Реализовать проекты нужно будет до 31 декабря текущего года.

Среди претендентов будет разыграно 3 млрд рублей. Их выделяют из резервного фонда президента России.

Принимаются проекты, предполагающие оказание адресной помощи нуждающимся, по трем направлениям: «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» и «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

Определяющим для победы будет опыт работы организации с выбранными целевыми группами, коэффициент значимости этого критерия оценки планируется увеличить.

«Приглашаем на консультации и новичков, которые никогда не подавали заявки на президентские гранты, и некоммерческие организации, которые участвовали в конкурсе президентских грантов ранее, но не победили, и тех, кто побеждал ранее и хотел бы попасть на новый конкурс», — сказала главный специалист Ресурсного центра Гузель Кадырова.

ИА «Башинформ»
Теги: гранты, НКО, коронавирус
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