Фото: Валерий Шахов В Башкирии в июле должен заработать закон о собачьих приютах Фото: Валерий Шахов

Закон о создании в Башкортостане финансируемых из бюджета приютов для бездомных животных должен заработать уже в июле. Проект закона «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан» вынесен на рассмотрение на ближайшее пленарное заседание 25 июня. Спустя десять дней после подписания главой республики закон вступит в силу. Средства на создание собачьих приютов были заложены в бюджет республики заранее.

«Законопроектом предполагается не только создание приютов, но и кардинальный пересмотр всей сферы обращения с животными. Уход от проявлений живодерства, формирование гуманного отношения. Так, предполагается вакцинирование бездомных собак и кошек от бешенства, стерилизация и выпуск после ряда карантинных мер в прежнее место обитания. Сейчас же отловленные животные, как правило, умерщвляются, что вызывает массу справедливых протестов со стороны зоозащитных организаций. Много и других новаций. Нельзя будет проводить отлов в присутствии детей. Потерявшихся животных будут возвращать владельцам», — отметил председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

Будет повышен и контроль за деятельностью организаций, занимающихся отловом животных. Они будут обязаны вести видеосъемку всего процесса отлова и выпуска собак. Им также запрещается использовать средства, которые могут травмировать животное. Организации, занимающиеся отловом, будут нести ответственность не только за жизни, но и за здоровье животных.