Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.12

EUR 78.52

15 июня Понедельник

Уфа   °

Молния
15.06.20: выявлено с COVID-19 - 4547, выздоровели - 1853, скончались - 18. За сутки - 61 новый случай инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в июле должен заработать закон о собачьих приютах

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии в июле должен заработать закон о собачьих приютах Фото: Валерий Шахов

Закон о создании в Башкортостане финансируемых из бюджета приютов для бездомных животных должен заработать уже в июле. Проект закона «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан» вынесен на рассмотрение на ближайшее пленарное заседание 25 июня. Спустя десять дней после подписания главой республики закон вступит в силу. Средства на создание собачьих приютов были заложены в бюджет республики заранее.

«Законопроектом предполагается не только создание приютов, но и кардинальный пересмотр всей сферы обращения с животными. Уход от проявлений живодерства, формирование гуманного отношения. Так, предполагается вакцинирование бездомных собак и кошек от бешенства, стерилизация и выпуск после ряда карантинных мер в прежнее место обитания. Сейчас же отловленные животные, как правило, умерщвляются, что вызывает массу справедливых протестов со стороны зоозащитных организаций. Много и других новаций. Нельзя будет проводить отлов в присутствии детей. Потерявшихся животных будут возвращать владельцам», — отметил председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.
Будет повышен и контроль за деятельностью организаций, занимающихся отловом животных. Они будут обязаны вести видеосъемку всего процесса отлова и выпуска собак. Им также запрещается использовать средства, которые могут травмировать животное. Организации, занимающиеся отловом, будут нести ответственность не только за жизни, но и за здоровье животных.

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ, бездомные животные, собачьи приюты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и соцвыплат
Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и социальных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр М
В Уфе наркоманы штурмуют подъезд ради доступа к закладкам
В Уфе наркоманы буквально штурмом обрушились на подъезда ради доступа к закладкам с очередной дозой дурмана. Попытки неизвестных попасть в подъезд попали
Все выпускники российских школ 15 июня получат аттестаты
Все выпускники российских школ 15 июня получат аттестаты. В этом году вручение документа об образовании решено выдать независимо от результатов Государст
В Башкирии семейная пара получила серьезные ожоги, спасая автомобиль от огня
В Башкирии семейная пара получила серьезные ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в садовом домике. Огонь также перекинулся на припаркованный рядо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть