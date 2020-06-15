Фото: Олег Яровиков В Башкирии к концу месяца заработают санатории, школьные лагеря и спортивные секции Фото: Олег Яровиков

В Башкирии с 29 июня разрешается работать санаториям, домам отдыха, спортивным секциям, с 1 июля — загородным школьным лагерям, с 3 июля — лагерям на базе школы. Об этом объявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Он напомнил, что работа возможна только при условии соблюдения жестких требований Роспотребнадзора. «Где они не будут выполняться — те учреждения не откроются», — предупредил он. В числе требований — медицинская проверка всех сотрудников лагерей, всего придется сделать более 10 тысяч анализов.