Фото: Олег Яровиков В Башкирии с 15 июня открываются пляжи Фото: Олег Яровиков

В Башкирии с 15 июня принято решение открыть оборудованные пляжи.

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в Правительстве республики 15 июня.

«Пляжей немного, в Уфе только 9. Открываем только оборудованные. Я переживал все выходные, дети начали тонуть в реках. Главам муниципалитетов прошу обратить на это особое внимание», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, за сутки 12 июня в водоемах республики утонули пять человек. 13 июня спасатели извлекли из воды тела трех мужчин.