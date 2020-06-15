Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.12

EUR 78.52

15 июня Понедельник

Уфа   °

Молния
15.06.20: выявлено с COVID-19 - 4547, выздоровели - 1853, скончались - 18. За сутки - 61 новый случай инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии начало снижаться число ОРЗ и внебольничных пневмоний

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии начало снижаться число ОРЗ и внебольничных пневмоний Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии начало снижаться число острых респираторных заболеваний и внебольничных пневмоний, сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Увеличение количества больных наблюдалось последние 1,5 месяца, пациенты занимали существенную часть коечного фонда.

За последние сутки прирост внебольничных пневмоний составил всего 60 человек. Из них госпитализированы 52, выписаны 72 пациента.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и соцвыплат
Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и социальных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр М
В Уфе наркоманы штурмуют подъезд ради доступа к закладкам
В Уфе наркоманы буквально штурмом обрушились на подъезда ради доступа к закладкам с очередной дозой дурмана. Попытки неизвестных попасть в подъезд попали
Все выпускники российских школ 15 июня получат аттестаты
Все выпускники российских школ 15 июня получат аттестаты. В этом году вручение документа об образовании решено выдать независимо от результатов Государст
В Башкирии семейная пара получила серьезные ожоги, спасая автомобиль от огня
В Башкирии семейная пара получила серьезные ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в садовом домике. Огонь также перекинулся на припаркованный рядо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть