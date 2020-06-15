В Башкирии начало снижаться число ОРЗ и внебольничных пневмоний
В Башкирии начало снижаться число ОРЗ и внебольничных пневмоний Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии начало снижаться число острых респираторных заболеваний и внебольничных пневмоний, сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Увеличение количества больных наблюдалось последние 1,5 месяца, пациенты занимали существенную часть коечного фонда.
За последние сутки прирост внебольничных пневмоний составил всего 60 человек. Из них госпитализированы 52, выписаны 72 пациента.