Выпускники УГНТУ защитили дипломы в АО «Транснефть – Урал»

Ежегодно часть выпускников факультета трубопроводного транспорта Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) защищает свои дипломы в стенах АО «Транснефть – Урал», при этом председателем Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) традиционно является генеральный директор предприятия. Практика выездных защит насчитывает уже четыре десятка лет, однако реалии нынешнего дня, конечно же, внесли свои коррективы – защита проводилась в формате онлайн. Однако во всем остальном все было, как и прежде: дипломные работы были посвящены решению актуальных вопросов трубопроводной отрасли, а оценивали их преподаватели вуза и специалисты предприятия.

Ректор УГНТУ Олег Баулин поприветствовал выпускников: «Сегодня вы показываете результаты своей четырехлетней учебы в вузе и перейдете из категории «студент» в категорию «выпускник». Уверен, что будете расти по карьерной лестнице и станете гордо носить имя выпускника УГНТУ».

Отметим, что бакалавры не подвели ректора: по итогам защиты дипломных проектов шестеро получили оценки «отлично», еще один – «хорошо».

Уровень приобретенных за годы учебы знаний студенты продемонстрировали в своих работах, спектр тем был традиционно актуальным – использование систем обнаружения утечек, регулирование режимов работы нефтеперекачивающих станций, замена нефтяных резервуаров… Несмотря на то, что экзаменовали ребят профессиональные трубопроводчики, задавая порой очень сложные вопросы, каждый ответ показывал, что потенциальные работники предприятий «Транснефти» уже обладают хорошими техническими знаниями. Стоит отметить, что пять из семи выпускников – стипендиаты компании «Транснефть», в том числе и Артем Галлямов – обладатель самого высокого среднего балла (4.91). В своей работе отличник рассмотрел вопросы эксплуатации резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции «Юргамыш», самой большой в Курганском нефтепроводном управлении.