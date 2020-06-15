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14.06.20: выявлено с COVID-19 - 4486, выздоровели - 1853, скончались - 18. За сутки - 68 новых случаев инфицирования.
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Уфимские врачи отправились в КЧР для лечения covid-больных

ОБЩЕСТВО

Бригада из 17 врачей из Уфы отправилась в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) для помощи медикам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Карачаево-Черкесия.

«По обращению главы КЧР Рашида Темрезова к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в КЧР направлены 17 высокопрофессиональных врачей из БГМУ.

Уфимские врачи начнут работу в госпиталях республики с понедельника, 15 июня.

Сообщается также, что глава Башкирии Радий Хабиров направил в республику большую партию средств индивидуальной защиты для медиков и дезинфекционных препаратов.

В КЧР режим самоизоляции в регионе продлен по 15 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

В республике зафиксировано 2 156 случаев инфицирования, 584 жителя выздоровели, десять человек умерли.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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