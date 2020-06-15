Синоптики дали прогноз погоды на новую рабочую неделю в Башкирии

По прогнозам синоптиков в ближайшие пять дней в Башкирии столбики термометров максимально поднимутся до +28, минимальная температура будет меньше на 26 градусов и опустится до +2, а средняя температура воздуха составит +14. Атмосферное давление будет в пределах 745 — 755 мм. ртутного столба. Суммарное количество осадков за пять дней составит около 7 мм.

Сегодня, 15 июня, существенных осадков в регионе не ожидается. Ветер северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +20, +25.

Во вторник, 16 июня, характер погоды с большими перепадами дневных и ночных температур сохранится. Так, в северных и восточных районах республики ночью и утром возможно похолодание до +2. При этом днем будет по-летнему тепло +22, +27. Без существенных осадков.

В среду, 17 июня, местами возможны кратковременные дожди, гроза. Ветер неустойчивый слабый, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +9, +14, в северных и восточных районах до +4, днем воздух прогреется до +23, +28.