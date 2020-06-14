Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии спасатели выезжали на поиски двух туристов Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии спасатели выезжали на поиски двух туристов, заблудившихся в районе хребта Инзерские зубчатки Белорецкого района. По информации пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, пропавшими туристами оказалась семейная пара, которая отправилась в поход совершенно не осознавая всех рисков такого отдыха.

«Туристы вышли на маршрут, начитавшись отзывов в интернете. При этом там была указана неверная информация по протяженности маршрута: 7 км от села Тирлянский до Инзерских зубчаток, а на самом деле в 3 раза больше, что привело к неправильному расчету времени на дорогу. У них не было ни карты, ни средств навигации, ни воды. О том, что это тайга, где водятся дикие звери, в том числе и медведи, туристы также не знали. Хорошо, что они заблудились в начале хребта и смогли дозвониться в экстренные службы» — рассказывает начальник спасательного патруля Игорь Окользин.

Заблудившимся туристам было рекомендовано оставаться на месте и ждать спасателей. Но отсутствие веры, что за ними придут, и страх приближающейся ночи не дали туристам усидеть на месте. Через тайгу, не понимая, где они находятся, туристы двигались на свое усмотрение. К счастью, им удалось выбраться на дорогу, ведущую к Кордону Миселя, где их и обнаружили спасатели.

В этот же день за помощью к спасателям обратилась еще одна группа туристов из города Учалы, на которых они наткнулись случайно. На спуске с Инзерских зубчаток один из туристов сильно травмировал ногу, что фактически обездвижило группу. В том месте, где они встретились связи нет и им «улыбнулась» удача. В другом случае туристам пришлось бы ночевать в тайге без палатки и спальников, а также без необходимых медикаментов. После осмотра и иммобилизации травмированной конечности спасатели доставили пострадавшего в травмпункта города Белорецка.

«Самое страшное, что это не единичные случаи... Пока проводили спасательные работы, мы увидели достаточно большое количество таких не подготовленных туристов. У них все просто: кроссовки, шорты, бутылочка воды и пошел... Мне не понятно, почему они находят совершенно неверную информацию или видят только то, что хотят видеть. О том, что такое тайга, и, что к таким маршрутам нужно относиться серьезно, они не понимают, пока не окажутся в беде», — предупреждает опытный спасатель.