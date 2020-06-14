Фото: ИА «Башинформ» Все выпускники российских школ 15 июня получат аттестаты Фото: ИА «Башинформ»

Все выпускники российских школ 15 июня получат аттестаты. В этом году вручение документа об образовании решено выдать независимо от результатов Государственной итоговой аттестации для 9-классников и Единого государственного экзамена для 11-классников, сообщается на сайте Минпросвещения России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу:

— Государственная итоговая аттестация в этом году проводится по итогам текущих отметок учащихся, и это является основанием для выдачи аттестатов в 9-х и 11-х классах;

— ЕГЭ необходимо сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы;

— постановление также закрепляет понятие «пробный экзамен», который Минпросвещения совместно с Рособрнадзором планирует провести 29 и 30 июня без участия школьников.

Напомним, медаль «За особые успехи в учении», которая вручается одновременно с аттестатом о среднем общем образовании с отличием, будет вручена всем выпускникам 11-х классов, у которых в аттестате все пятерки. Независимо о того, какие результаты ЕГЭ будут у выпускника.