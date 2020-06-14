Журналисты Башкирии отмечают День работников печати и информации республики

Сегодня, 14 июня, в республике отмечается День башкирской печати. В праздничный день в Уфе были возложены цветы к памятнику писателю, журналисту, государственному и общественному деятелю Шагиту Худайбердину. Памятник установлен перед республиканским Домом печати, где находятся большинство редакций печатных изданий.

В церемонии приняли участие руководителя Агентства по печати и СМИ Башкортостана Максим Ульчев, руководитель издательского дома «Республика Башкортостан» Венера Хакимова, председатель Союза журналистов Башкортостана Артур Давлетбаков.

Максим Ульчев поздравил работников печати и СМИ республики с профессиональным праздником.

«В нынешних реалиях мы отмечаем праздник в особых условиях. Сейчас, как никогда в последние годы, стало ясно, насколько роль журналиста востребована и необходима людям. Журналисты также находятся на передовой в борьбе за жизнь, здоровье и эмоциональное состояние наших граждан, читателей, ведя репортажи из «красных» зон, объясняя и помогая им принимать правильные решения, — отметил руководитель агенства. — Благодаря вашему ежедневному труду, профессионализму средствам массовой информации республики доверяют, слушают и читают, мы создали мощную медиасферу, которая обеспечивает актуальными новостями, комментариями, уникальными аналитическими и социально значимыми программами миллионы жителей республики. Выражаю огромную благодарность за ваш труд и желаю вам получать ту отдачу от работы, которую вы ожидаете, воплотить все творческие замыслы и реализовать все планы. Пусть доверие и любовь аудитории растут с каждым днем, здоровья вам и вашим близким».

Напомним, День башкирской печати связан с историческим событием. Основанием для учреждения праздника стал выход в 1917 году первого официального государственного печатного издания «Мухбир» («Известия»). Указом Президента Республики Башкортостан от 14 июня 1998 года этот день был объявлен Днем работников печати и информации РБ.