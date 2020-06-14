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15 июня Понедельник

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В Уфе с понедельника ожидается отключение холодной и горячей воды в нескольких районах

ОБЩЕСТВО

На следующей неделе в нескольких районах Уфы отключат холодную и горячую воду в связи с ремонтом участков водопровода, уведомляет «Уфаводоканал».

15 июня в Калиниском районе с 11 до 19 часов отключат холодную воду по адресам:

— ул. Чехова, 1, 1а, 1б, 3, 4, 6, 8;

— ул. Мечникова, 2/1, 4, 5;

— ул. Пришкольная, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 25;

— ул. Тбилисская, 27;

— ул. Пограничников, 1, 3а;

— ул. Сосновская, 1/1, ½, ⅓, 3/2.

16 июня с 10.30 до 23.30 в Октябрьском районе холодная и горячая вода будет отключена по адресам:

— ул. Комсомольская, 113, 125, 126, 127, 131а, 133;

— ул. Ростовская, 20к1, 20к2, 22, 22/1;

— ул. Рязанская, 1⅔, 14, 47а.

16 июня с 10 до 20 часов в Калининском районе холодную и горячую воду отключат по адресам:

— ул. Вологодская, 20, 20/1, 20/2, 22;

— ул. Уссурийская, 33, 33а;

— ул. Лермонтова, 24;

— ул. Орджоникидзе, 36.

16 июня с 10 до 24 часов в Калининском районе холодную и горячую воду отключат по адресам:

— ул. Интернациональная, 65, 65/1, 67;

— ул. Победы 3/1, 3/2;

— ул. Нежинская, 42а.

16 июня с 11 часов до 10 часов 17 июня в Кировском районе холодную и горячую воду отключат по адресам:

— ул. Посадская, 9, 9/1, 9а, 16, 18, 20, 22в, 22, 26, 28;

— ул. З Валиди, 85/1;

— ул. Октябрьской революции, 78/2.

17 июня с 11 до 21 часа в Октябрьском районе холодная и горячая вода будет отключена по адресам:

— ул. М. Рыльского, 25, 27, 29, 29/1;

— ул. Набережная р. Уфы, 37, 37/1.

С 10 часов 17 июня до 9 часов 18 июня в Калининском районе холодная и горячая вода будет отключена по адресам:

— ул. Уфимское шоссе, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 20, 20/1, 22, 22/1, 39;

— ул. Новоженова, 26;

— ул. Адмирала Макарова, 8.

18 июня с 10 до 20 часов в Калининском районе холодная и горячая вода будет отключена по адресам:

— ул. Кольцевая, 162, 164, 164б, 166;

— ул. Черниковская, 59.

18 июня с 11 до 19 часов в Калининском и Ленинском районах холодная и горячая вода будет отключена по адресам:

— ул. М. Рыльского, 18, 20, 20/1, 20/2, 24, 24/1, 24/2, 26, 28;

— ул. Ю. Гагарина, 36/1,38, 40;

— ул. Летчиков, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4.

18 июня с 10.30 до 18.30 часов в Советском районе холодная и горячая вода будет отключена в акушерско-гинекологическом корпусе в РКБ имени Куватова — закрывается один ввод со стороны ул. Мингажева, и в корпусах № 4, 5, 9, 13 РКБ имени Куватова — будет переключен на ввод с ул. Кустарной.

ИА «Башинформ»
Теги: отключение воды, Уфаводоканал
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