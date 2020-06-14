Фото: instagram.com В Башкирии дикое животное случайно оказалось в городе, выбраться живым ему не удалось Фото: instagram.com

В Башкирии дикое животное случайно оказалось в городе, выбраться живым ему не удалось. Молодую лосиху, по виду, около лет двух, обнаружили около школы №23 в городе Салавате сотрудники муниципальной пожарной охраны, сообщается на странице salavat.city в Instagram.

«Вероятно, где-то она напоролась на острую железную изгородь, потому что грудь животного — в многочисленных ранах, и в агонии бежала дальше по городу. К моменту приезда спасателей лосиха уже была мертва», — рассказал начальник муниципальной пожарной охраны Виктор Суханов.

Тело погибшего животного передано обществу охотников и рыболовов города.