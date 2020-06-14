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Глава Башкирии поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником

ПОЛИТИКА
Фото: сайт главы РБ

Глава Башкирии поздравил работников легкой промышленности с профессиональным праздником Фото: сайт главы РБ

Каждое второе воскресенье июня в России отмечается День текстильной и легкой промышленности. Памятная дата была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР еще в октябре 1980 года. С профессиональным праздником работников текстильной и легкой промышленности Башкирии поздравил глава региона Радий Хабиров.

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Легкая промышленность – важная отрасль республиканской экономики. Вы обеспечиваете наших граждан качественными тканями и одеждой, предметами обихода и эстетической продукцией. А сейчас в непростое время вы справились со сложной задачей, обеспечив республику средствами защиты от коронавирусной инфекции. За короткое время ваши предприятия пошили более 4,5 млн защитных масок и свыше четверти миллиона защитных комбинезонов.

Благодаря добросовестному труду и внедрению современных технологий вы повышаете качество и конкурентоспособность своей продукции. В начале года на первом Республиканском форуме легкой промышленности мы вместе наметили масштабные планы развития отрасли на пять лет вперед, предусмотрели весомую государственную поддержку. Мы обязательно достигнем поставленных целей.

Уверен, что высокий профессионализм и творческая инициатива помогут вам в решении важных задач. Выражаю искреннюю признательность работникам и ветеранам лёгкой промышленности за ответственный труд и преданность избранному делу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и стабильности, новых успехов и уверенности в завтрашнем дне!», — говорится в сообщении.

ИА «Башинформ»
Теги: день текстильной и легкой промышленности
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