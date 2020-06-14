Фото: Минздрав РБ В Республиканский онкодиспансер поступило новое высокотехнологичное медоборудование Фото: Минздрав РБ

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Республиканский клинической онкологический диспансер Минздрава поступил сканирующий микроскоп (сканер микропрепаратов) ScanScope CS.

Новое оборудование позволит автоматизировать этапы загрузки, идентификации, картирования, определения области сканирования, сканирования патоморфологических препаратов. А также визуализировать их на компьютерах удаленных специалистов, в том числе для телеконсультирования,

Внедрение полученного сканера микропрепаратов в систему оказания медицинской помощи онкологическим пациентам поможет повысить качество специализированной медицинской помощи на амбулаторном этапе, что приведет к росту количества выполняемых органосохраняющих хирургических вмешательств, увеличить выживаемость пациентов и улучшить качество их жизни.

Как рассказали в медучреждении, в основе патологоанатомической службы в онкологии лежит диагностика, исследование морфо-, гисто- и патогенеза опухолей. Сейчас требования к патологоанатомической службе в онкологии сильно возросли с появлением новых методов диагностики, с введением новых систем классификации, с пересмотром этиологии патогенеза многих онкологических заболеваний.