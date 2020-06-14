Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и соцвыплат

Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и социальных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Необходимую информацию, в том числе для выплат семьям с детьми от трех до семи лет, государственные органы будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия, говорится в пояснительной записке.

В частности, распоряжение расширяет перечень информации, которой смогут воспользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестр и Федеральная налоговая служба.

Ранее президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу сделать получение соцпомощи доступным и простым для россиян.