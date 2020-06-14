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В Уфе в ходе капремонта уничтожили арт-объект на фасаде дома

ОБЩЕСТВО

В Уфе в ходе капитального ремонта дома по улице Кольцевой 53 рабочие полностью закрасили фасад дома, на котором было нанесен арт-объект, посвященный работе нефтяников.

Об этом редакции сообщил художник, автор «коронавирусного» граффити возле РКБ Артур Лукьянов.

Тематическое граффити нанесли на фасады двух соседних домов два года назад, над проектом работали шесть художников. Заказчиком проекта стала компания «Башнефть».

На рисунке изображены мужчина и женщина в спецодежде компании на фоне завода, на соседнем здании — продолжение, узнаваемая уфимская улица.

Художники вспоминают, что жители тепло отреагировали на появление граффити в их районе.

Однако сегодня стало известно о полном уничтожении второй части диптиха. В доме 53 по ул. Кольцевой прошел капитальный ремонт, обновили фасад.

Комментарий по объекту от Фонда капремонта будет готов в понедельник.

ИА «Башинформ»
Теги: граффити
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