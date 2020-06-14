В некоторых районах Башкирии ночью температура воздуха опустится до -2

С 14 по 15 июня в северных и восточных районах Башкирии ночью температура воздуха опустится до -2 градусов, возможны заморозки. Экстренное штормовое предупреждение о опасных природных явлениях распространило региональное МЧС.

«В период с 14-15 июня ночью и утром ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2», — говорится в сообщении.

В целом по республике, в воскресенье, 14 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10м/с, днем порывистый. Днем температура воздуха прогреется до 16-21 градусов тепла.

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно ухудшение видимости в тумане до 500-1000 метров.