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В Башкирии наибольший миграционной прирост отмечен в Уфе и пяти районах республики

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии наибольший миграционной прирост отмечен в Уфе и пяти районах республики Фото: автор

По данным Башстата, в первом квартале 2020 года население Башкирии в результате миграции уменьшилось на 1 436 человек. За этот период прибыло 26 274 человека, а выбыло 27 710.

Наибольший миграционный пророст отмечается в Уфе – в столицу переехало 1 882 человека. Кроме того, люди предпочитают жить в Уфимском (+680 человек), Иглинском (+214), Стерлитамакском (+206) и Туймазинском (+100) районах республики, а также городе Нефтекамске (+127).

Набольший миграционный отток в январе-марте фиксируется в Стерлитамаке – 448 человек. На втором месте – Баймакский район (-206 человек), на третьем – Абзелиловский (-213). Население Давлекановского района сократилось на 147 человек, Калтасинского – на 143.

Миграцию населения определяет три главных аспекта: размер зарплаты и наличие свободных рабочих мест, доступность жилья и уровень развития социальной инфраструктуры. Приток населения в Уфе ряде экономически благополучных районов республики можно объяснить влиянием именно этих факторов.

Сергей Николаев
Теги: миграция населения
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