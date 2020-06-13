Радий Хабиров ответил хейтеру в социальных сетях

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях вступил в диалог с пользователем, оставившим комментарий под размещенным ранее видео с приготовлением плова. В нем глава региона в шутливой форме советует всем мужчинам, особенно чиновникам, на всякий случай иметь две специальности, в том числе одну рабочую. На слова пользователя соцсетей, о том, что «чиновники только и рады поменьше работать и больше получать», Радий Хабиров попросил не относиться к шутке так серьезно и высказался в защиту госслужащих. По его словам, «подавляющее большинство знакомых мне чиновников делает тяжелую работу за небольшую зарплату. Есть и негодяи, но они рано или поздно себя выдают, и мы с ними прощаемся», — подытожил глава региона.