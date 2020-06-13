Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.12

EUR 78.52

13 июня Суббота

Уфа   °

Молния
13.06.20: выявлено с COVID-19 - 4418, выздоровели - 1839, скончались - 18. За сутки - 70 новых случаев инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров ответил хейтеру в социальных сетях

ПОЛИТИКА

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях вступил в диалог с пользователем, оставившим комментарий под размещенным ранее видео с приготовлением плова. В нем глава региона в шутливой форме советует всем мужчинам, особенно чиновникам, на всякий случай иметь две специальности, в том числе одну рабочую. На слова пользователя соцсетей, о том, что «чиновники только и рады поменьше работать и больше получать», Радий Хабиров попросил не относиться к шутке так серьезно и высказался в защиту госслужащих. По его словам, «подавляющее большинство знакомых мне чиновников делает тяжелую работу за небольшую зарплату. Есть и негодяи, но они рано или поздно себя выдают, и мы с ними прощаемся», — подытожил глава региона.

Сергей Николаев
Теги: Радий Хабиров, соцсети
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Иглинском районе Башкирии из-за грозы осталась без электричества деревня в 200 домов
В деревне Тауш Иглинского района из-за грозы, которая бушевала вечером 12 июня, отключили электричество. Без света остались около 200 домов, сообщили в
Активисты ОНФ в Республике Башкортостан приняли участие в акции «Флаг России»
Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан в рамках акции #МыВместе установили флаг на 100-метровом здании банка УРАЛСИБ в Уфе.
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Постановление о дополнительных мерах поддержки безработных подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. В документе ﻿зафиксировано продле
Переболевшие COVID-19 врачи РКБ имени Куватова рассказали о своей борьбе с инфекцией
Более 60 жителей Башкирии, переболевших коронавирусом, сдали «антиковидную» плазму. С двумя из них удалось пообщаться корреспонденту агентства «Башинформ
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть