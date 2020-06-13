Радий Хабиров рассказал, чем может заняться, когда уйдет в отставку с госслужбы

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице﻿ в социальных сетях выложил видео с приготовлением плова в казане на свежем воздухе.

«В последнее время мои друзья и знакомые часто задают мне вопрос о том, что я буду делать, когда уйду в отставку с государственной службы, — рассказал Радий Хабиров в процессе готовки. — Я точно знаю, что люди, которые умеют готовить такой плов, никогда не останутся без работы. Его меня научили готовить в армии ребята узбеки. Но смысл моих слов немножко в другом. Я твердо уверен, что каждый мужчина должен уметь и желательно любить готовить. Это гарантия того, что даже если на него обидится жена, он с голоду не умрет. И еще каждый мужчина, на всякий случай, особенно я это чиновникам говорю, должен иметь пару специальностей, может быть, даже одну рабочую».

В своем посте глава республики также пожелал всем хороших выходных. Публикация быстро собрала множество положительных комментариев, а некоторые пользователи настойчиво просили поделиться рецептом блюда.