Фото: пресс-служба главы Башкирии Уфимский дизайнер, создавший камзол для Радия Хабирова, рассказал об идее костюма Фото: пресс-служба главы Башкирии

Уфимский модельер Радик Хайруллин, костюмы которого носит глава Башкирии Радий Хабиров, рассказал, откуда он взял идею создания такого камзола.

Выяснилось, что костюм главы региона представляет собой реплику традиционных камзолов башкирских воинов.

«Его эскиз мы взяли с сохранившихся картин, где изображены башкирские воины-конники дореволюционного периода. Идея создания этой коллекции возникла у меня в связи с тем, что в регионе активно входит в моду национальная одежда в современном прочтении. Такие костюмы сейчас очень востребованы политиками, артистами, бизнесменами, общественными деятелями. Радий Хабиров был первым заказчиком костюма из башкирской коллекции», — сообщил порталу «Горобзор» дизайнер.

Историк Ильдар Габдрафиков подтвердил изданию эту версию, отметив, что «башкиры всегда были воинским сословием, поэтому их костюмы похожи на военную форму».

«Для того, чтобы удобнее было скакать на коне, был косой шов, такой, как мы видим на камзоле Радия Хабирова. И вообще, это очень правильно, что глава республики возрождает моду на национальные костюмы современного башкира», — сказал он.