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МЧС Башкирии предупреждает о порывах ветра до 17 метров в секунду

ОБЩЕСТВО

МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.

В пятницу, 12 июня, местами по республике прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду, в Хайбуллинском и Баймакском районах республики сохранится чрезвычайный 5 класс пожароопасности. С 20 часов 12 июня до вечера 13 июня ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, северный 3-8 метра в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, по югу до 16 градусов, днем 16-21 градусов, по югу до 26 градусов. Ночью и утром на отдельных участках автодорог туман, видимость 500-1000 метров.

В Уфе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, днем порывистый. Температура воздуха ночью 10-12, днем 19-21 градусов.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
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