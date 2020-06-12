В Уфе состоялись праздничные концерты во дворах и исполнение гимна России

В рамках всероссийской акции «Мы Россия» и акции «Поем всем двором», приуроченных ко Дню России, 12 июня во всех районах Уфы состоялись праздничные концерты во дворах и исполнение гимна Российской Федерации, сообщает пресс-служба мэрии.В связи с действующими ограничениями режима повышенной готовности в условиях распространения коронавирусной инфекции, мероприятия состоялись без непосредственного участия горожан.

Уфимцы поддерживали артистов аплодисментами с балконов своих квартир. Так, в Кировском районе столицы концертную программу для жителей подготовили вокальный ансамбль Уфимского юридического института МВД России, педагоги объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Йэшлек» и детской музыкальной школы №1 имени Наримана Сабитова. Акция охватила три двора: Авроры, 25, Испытателей, 21, и Кирова, 91.

В Ленинском районе столицы акцию поддержали артисты ДК «Ядкарь», музыкальной школы №9 и других учреждений культуры. Праздничный концерт состоялся во дворе дома 158/2 по ул. Шмидта. В микрорайоне Сипайлово Октябрьского района столицы концерт для жителей организовал детско-юношеский центр «Салям». Также мероприятия прошли во дворах домов по ул. 50 лет СССР, 9,11,43/1.В Орджоникидзевском районе жители дома №8 по ул. Мира совместно с участниками творческих коллективов Центра культуры и народного творчества г. Уфы с балконов своего дома исполнили гимн России. Гимн сегодня прозвучал и в исполнении жителей домов № 31 по ул. Ш.Руставели и № 11 по ул. Ладыгина. В Калининском районе города концерт, посвященный Дню России, состоялся по адресу ул. Ферина, 10/1. Зрелищные номера представили педагоги Детской музыкальной школы №5, творческий коллектив «Раздолье», детский дуэт брата и сестры Ватолиных, исполнитель Рауф Исянчурин, сотрудники Федоровского дома культуры. Работники учреждений культуры Советского района провели праздничный концерт во дворе дома №99 по ул. Ленина.Сегодня в 21.00 на телеканале «Вся Уфа» можно будет увидеть праздничный концерт «МЫ – РОССИЯНЕ!».