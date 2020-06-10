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Роспотребнадзор мониторит эпидситуацию в регионах в преддверии дня голосования

ПОЛИТИКА

Роспотребнадзор тщательно мониторит эпидемиологическую ситуацию в регионах перед проведением голосования по поправкам в Конституцию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль на фоне роста цифр заболеваемости в ряде регионов давать избиркомам рекомендации по проведению голосования по поправкам.

«Ситуация самым тщательным образом мониторится (главой Роспотребнадзора Анной) Поповой, — цитирует РИА Новости представителя Кремля. — Пока вы видите, никаких дополнительных рекомендаций и замечаний не высказывалось».

По данным на 10 июня, в Башкирии насчитывается 4 194 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 81 человек

Напомним, голосование по поправкам в конституцию РФ состоится 1 июля.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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