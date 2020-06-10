Фото: сайт главы РБ Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса Фото: сайт главы РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно новой редакции документа, дети до 17 лет не должны находиться в общественных местах без сопровождения родителей с 22.00 до 10.00.

Также с 15 июня возобновляется работа образовательных организаций, которые работают по программам дополнительного профессионального образования, связанным с практической подготовкой, в том числе обучением водителей транспортных средств различных категорий.

С 22 июня начнут работу детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря, имеющие в штате медицинский персонал, в которых проводится лечение детей.

Подготовка к их открытию начнется с 15 июня.