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Радий Хабиров провел выездной «Промчас» на площадке трубной компании «Поток»

ПОЛИТИКА

Сегодня, 10 июня, глава Башкортостана Радий Хабиров провел выездное совещание в формате «Промышленный час». Оно состоялось на базе ООО «Поток – Трубная компания» в Уфимском районе. Участники обсудили перспективы развития промпредприятий региона, вопросы продвижения продукции местных производителей.

Перед началом совещания руководитель региона осмотрел производственные площадки ООО «Поток – Трубная компания», которое специализируется на изготовлении полипропиленовых труб и фитингов. Кроме того, предприятие выпускает пластиковые огнестойкие трубы для систем пожаротушения.

По словам исполнительного директора Вадима Лукьянова, здесь удалось создать производство полного цикла – от изготовления компаунда до создания систем водоснабжения и отопления под ключ.

В этом году компания завершает инвестпроект по созданию в селе Зубово нового трубного производства. Объем инвестиций составил 150 млн рублей, появилось 50 новых рабочих мест. Ввод площадки позволит нарастить производственные мощности и освоить программу импортозамещения.

«На начальном этапе мы столкнулись с высокой конкуренцией на федеральном рынке, – рассказал Вадим Лукьянов. – Решением стал выбор современной технологии, которая обеспечила устойчивый спрос со стороны отечественных потребителей. Следующий этап – экспорт наших изделий за рубеж».

Радий Хабиров ознакомился с технологической цепочкой, отметив, что предприятие показывает хорошие темпы развития. На открытой площадке заводчане продемонстрировали испытания трубной продукции на сохранение характеристик при высокотемпературной нагрузке до 600 градусов.

В ходе совещания Вадим Лукьянов поднял вопрос стимулирования внутреннего спроса на продукцию. Так, предприятие неоднократно предлагало Региональному оператору капитального ремонта многоквартирных домов рассмотреть возможность заключения контракта, предлагая наименьшие цены с заморозкой стоимости. Это позволило бы не только обеспечить стабильную работу завода, но и экономию бюджетных средств.

«Еще один вопрос – ввод в эксплуатацию нового производственного корпуса. Мы на протяжении года проходим процедуры согласования и устранения замечаний со стороны надзорных органов. Это тормозит полноценную работу предприятия», – признал Вадим Лукьянов.

Глава республики поручил правительству республики изучить продукцию компании в части конкурентоспособности, а также проанализировать деятельность контролирующих органов в отношении бизнеса.

«История с постоянными проверками характерна для многих надзорных служб», – отметил Радий Хабиров. И поручил внимательно проанализировать ситуацию, в том числе на данном примере.

ИА «Башинформ»
Теги: промышленный час, Радий Хабиров
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