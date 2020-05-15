Пять интересных фактов про возобновление футбольного сезона для «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев во время вынужденной паузы в РПЛ стал главным спикером лиги. Наставник «горожан» активно вел свою страницу в «Инстаграм» и даже придумал фишку – личный алфавит. К примеру, на букву «З» у Вадима Валентиновича был Зинедин Зидан. Наставник «уфимцев» вспомнил момент матча Лиги чемпионов «Реал» - «Локомотив».



«Мы боролись за верховой мяч. Я выпрыгнул пораньше и зубами впился в знаменитую лысину Зидана. До крови. Чистая случайность, Зинедин так к этому и отнесся. Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле. Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения», - вспомнил Вадим Евсеев.



А в одну из пятниц главный тренер ФК «Уфа» признался, что у команды есть традиция на сборах – в один из дней расслабляться и пропускать по кружечке пива среди австрийских гор.



«Местные пивовары привозят бочку пива, сваренного ими для команды, и главный тренер вместе с генеральным директором вбивают в нее кран, а потом разливают по бокалам свежее пиво. Традиция зародилась до меня, я был не против продолжить ее. Весело. Эмоционально. Полезно!» - написал тренер башкирской команды.

