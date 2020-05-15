Пять интересных фактов про возобновление футбольного сезона для «Уфы»
Исполком Российского футбольного союза принял решение с 21 июня возобновить чемпионат по футболу. Команды экстренно проведут по восемь матчей за месяц. На самые важные вопросы нам ответил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Игры пройдут со зрителями
Лига смогла договориться с Роспотребнадзором о заполнении футбольных стадионов на 10%. Для уфимского «Нефтяника» это плюс-минус 1500 болельщиков. Также санитарные врачи разработали документ, который обязывает пускать фанатов на стадион при обязательном наличии маски и перчаток. На входе у всех без исключений будут измерять температуру бесконтактным способом, а рассаживать зрителей будет необходимо через полтора-два метра.
Генеральный директор «Уфы» объяснил, что в первую очередь на стадион пустят обладателей абонементов и секторы активной поддержки – женский сектор и 20-й, так называемый, семейный.
Также по новому регламенту главный тренер получит право проводить пять замен в течение одного матча. Как и в прошлые годы, два клуба, занявшие последние места, покинут Премьер-лигу, а их место займут два финалиста из ФНЛ.
Тренировки начнутся с 18 мая
В понедельник, 18 мая, команда собирается в Уфе, сдает тесты на коронавирус и приступает к тренировкам. К этому времени клуб обновит на поле искусственный газон. Работы уже начались и погода позволяет делать все спокойно и без спешки.
Как провели самоизоляцию футболисты
Тилль тренировался в квартире и изучал архитектуру, а Евсеев стал главным спикером РПЛ на самоизоляции.
Полузащитник футбольного клуба «Уфа» из Люксембурга Оливье Тилль на время самоизоляции решил не возвращаться на родину, так как там была тревожная обстановка по заражению новой коронавирусной инфекцией. Так же поступили еще семь футболистов башкирской команды. Полузащитник поделился, что просыпался в 8.15 утра и занимался уроками архитектуры.
«Затем я бегаю час по ковру, прежде чем приготовить еду для себя и жены. Во второй половине дня мы смотрим Netflix или спим, затем возобновляю свои занятия до вечера. Я делаю свой второй фитнес-сеанс перед едой. Неприятно ограничиваться квартирой, но рисковать не стоит», — сказал Тилль.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев во время вынужденной паузы в РПЛ стал главным спикером лиги. Наставник «горожан» активно вел свою страницу в «Инстаграм» и даже придумал фишку – личный алфавит. К примеру, на букву «З» у Вадима Валентиновича был Зинедин Зидан. Наставник «уфимцев» вспомнил момент матча Лиги чемпионов «Реал» - «Локомотив».
«Мы боролись за верховой мяч. Я выпрыгнул пораньше и зубами впился в знаменитую лысину Зидана. До крови. Чистая случайность, Зинедин так к этому и отнесся. Врач наклеил ему пластырь, он вернулся на поле. Мне было смешно и неловко, но только несколько секунд. Игра продолжилась, было уже не до смущения», - вспомнил Вадим Евсеев.
А в одну из пятниц главный тренер ФК «Уфа» признался, что у команды есть традиция на сборах – в один из дней расслабляться и пропускать по кружечке пива среди австрийских гор.
«Местные пивовары привозят бочку пива, сваренного ими для команды, и главный тренер вместе с генеральным директором вбивают в нее кран, а потом разливают по бокалам свежее пиво. Традиция зародилась до меня, я был не против продолжить ее. Весело. Эмоционально. Полезно!» - написал тренер башкирской команды.
Многие игроки «Уфы» во время самоизоляции делились видеоподборками с полезными упражнениями, чтобы не растерять физическую форму. А полузащитник Николай Гиоргобиани даже снял ролик с футбольным трюком, который покоряется единицам. Футболист подкинул мяч ногой и ударом от пятки отправил снаряд прямо в баскетбольную корзину.
«С какого дубля?» — спросили болельщики. Другие парировали, что неважно с какого, главное - получилось. А ранее Гиоргобиани понабивал туалетной бумагой в супермаркете и попал в подборку коллег, среди которых была мировая звезда Лионель Месси.
Вячеслав Кротов вместе с супругой поучаствовал в #ohnananachallenge. Вышло эффектное видео футбольной семьи. А вратарь Александр Беленов продемонстрировал упражнение на лесенках в подъезде. С виду легко, но после второго повторения – тяжко.
Легионеры вернутся централизованно или играть будут совсем без них
Пока непонятна судьба пятерых наших легионеров – с началом пандемии и приостановлением сезона они разъехались по домам и не могут просто так вернуться в Россию, так как границы закрыты. Напомним, за Уфу играют Ловро Бизяк, Боян Йокич, Андреас Вомбергар (все - Словения), Джемал Табидзе (Грузия) и Йонуц Неделчару (Румыния). Остальные иностранные игроки башкирской команды Оливье Тилль (Люксембург), Остон Урунов (Узбекистан), Кэтэлин Карп (Молдавия) остались жить в Уфе.
Есть два варианта:
- Основной. Вопрос решается централизованно для всех команд. На федеральном уровне готовится документ, разрешающий вернуться в страну шестидесяти игрокам. Разумеется, все они должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию.
- Если что-то идет не так и легионеры не могут вернуться, клуб доигрывает сезон с российскими игроками. В том числе с привлечением молодежи из дублирующих составов.
Планируется трансляция игр на БСТ
Права на трансляции всех матчей принадлежат «Матч ТВ». У менеджмента «Уфы» уже был опыт, когда они покупали права и передавали их телеканалу БСТ. По словам Шамиля Газизова, клуб снова выйдет на руководство «Матч ТВ» с таким же предложением, чтобы оставшуюся часть сезона уфимские болельщики могли посмотреть игры любимой команды на общедоступном канале.
Как рассказал председатель Попечительского совета футбольного клуба «Уфа», член оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Ростислав Мурзагулов, уже сейчас нет формальных запретов для работы баров и заведений – главное, чтобы посетители соблюдали санитарные нормы.
- Если мы будем соблюдать масочный режим, чтобы предотвратить массовую вспышку заболевших, то можно ожидать послабление требований, в том числе требований к постоянному ношению масок. То есть если мы будем соблюдать дисциплину, то через месяц наверняка сможем спокойно сидеть в баре и смотреть выступление любимой команды, - сказал он.