6 главных вопросов про реконструкцию памятника Салавату Юлаеву

1. Что не так с нашим памятником?

Крупнейшую конную статую Европы, созданную скульптором Сосланбеком Тавасиевым, установили в 1967 году. За более чем полвека скульптуру ни разу не ремонтировали. Это видно и визуально, и показала двойная экспертиза.

В октябре Башкультнаследие опубликовало акт государственной историко-культурной экспертизы. Документацию разработало казанское АО «ТСНРУ», экспертизу провели сотрудники санкт-петербургского ООО «С. П. Бург и партнеры». Эксперты подтвердили: монумент находится в аварийном состоянии и нуждается в тщательной реставрации. В скульптуре возникли трещины и коррозия металла, в постаменте треснули плиты, откололись фрагменты, есть масштабные потёртости. Рёбра кургана просели и выветрились.

Ремонта требует и скульптура всадника на коне, и пьедестал, на котором стоит памятник, и курган, который ежегодно движется в сторону реки. Тянуть с ремонтом нельзя, это чревато обрушением всего памятника.