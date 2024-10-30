6 главных вопросов про реконструкцию памятника Салавату Юлаеву

Рассказываем, почему она крайне необходима, где будет проходить и почему не нужно бояться, что скульптура не вернется на свое место.
Крупнейшую конную статую Европы, созданную скульптором Сосланбеком Тавасиевым, установили в 1967 году. За более чем полвека скульптуру ни разу не ремонтировали. Это видно и визуально, и показала двойная экспертиза.
В октябре Башкультнаследие опубликовало акт государственной историко-культурной экспертизы. Документацию разработало казанское АО «ТСНРУ», экспертизу провели сотрудники санкт-петербургского ООО «С. П. Бург и партнеры». Эксперты подтвердили: монумент находится в аварийном состоянии и нуждается в тщательной реставрации. В скульптуре возникли трещины и коррозия металла, в постаменте треснули плиты, откололись фрагменты, есть масштабные потёртости. Рёбра кургана просели и выветрились.
Ремонта требует и скульптура всадника на коне, и пьедестал, на котором стоит памятник, и курган, который ежегодно движется в сторону реки. Тянуть с ремонтом нельзя, это чревато обрушением всего памятника.
Во-первых, нужно восстановить внутренний металлический каркас памятника, который прогнил и находится в аварийном состоянии.
Во-вторых, приведут в порядок саму скульптуру. Помимо восстановления испорченных элементов, специалисты вернут памятнику утраченный в 2005 году исторический темно-серый оттенок и восстановят также потерянный элемент упряжи — нагрудник в форме кованой бляхи с геометрическими узорами.
В-третьих, пока скульптура будет на реконструкции, капитально укрепят фундамент, на котором памятник стоит, вернут ему первоначальную форму и габарит. Постамент облицуют идентичными по размеру, форме и фактуре блоками черного полированного гранита. Все это вернет памятнику его утраченную историческую идентичность, а главное, сохранит его для потомков еще на многие десятилетия.
Когда пройдут юридические процедуры, памятник снимут с постамента, разберут на составные части и увезут в мастерскую в одном из районов Уфы. Все работы будут проходить там примерно год. Потом памятник привезут обратно, соберут, установят на укрепленный фундамент, и он снова будет радовать жителей Башкортостана и туристов. Стоимость ремонта составляет более 300 миллионов рублей, деньги выделяет бюджет Уфы.
К сожалению, нет. Как объясняет заместитель начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ Айнур Муслюмов, это связано с необходимостью заменить внутренний несущий каркас памятника, а получить к нему доступ, не разобрав – невозможно. Второй момент, как мы писали пунктом выше, нужно еще отреставрировать пьедестал и курган – техническое состояние именно бетона внутри неудовлетворительное. Со стоящей на них скульптурой это тоже невозможно.
Это очень распространенная практика. Самый яркий пример – реставрация знаменитой скульптуры «Рабочий и колхозница», которая шла почти шесть лет. В 2004 году ее разобрали на 40 частей и увезли в мастерскую, а в 2009-м вернули на новый укрепленный постамент. Похожий путь к обновлению прошли памятник Минину и Пожарскому, расположенный на Красной площади, памятник Жукову и многие другие.
«В цеху памятник можно раскрыть, просветить, прогреть, посмотреть каркас, сделать замены, сварочные работы. То есть в мастерской он может быть полностью восстановлен с учетом всех художественных особенностей, чего не сделаешь на улице. Там и погодные условия влияют, и другие неудобства», – объясняет известный скульптор, автор более 40 монументальных композиций Салават Щербаков.
Но тут вопрос: а вот была реконструкция скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде, и никто ее не демонтировал. Почему?
«Ремонт волгоградской скульптуры проводился в основном по внешней части. Кроме того, демонтажу мешало то, что скульптура была отлита из бетона прямо на том месте, где она сейчас стоит», – рассказывает Салават Щербаков.
Точно, даже не переживайте. Распускать такие слухи кому-то очень выгодно – уж очень значимый для всех символ, а действительно убирать памятник – нет. Это наша главная достопримечательность, куда ежегодно приходят сотни тысяч туристов, тут проходят официальные мероприятия и возложения. Именем батыра названа хоккейная команда, государственные ордена и премии, город, села, улицы. Именем Салавата Юлаева назван батальон, который в составе войск национальной гвардии принимает активное участие в специальной военной операции. В республике ежегодно празднуются Дни Салавата Юлаева, в рамках которых проводится республиканский фольклорный праздник Салауат йыйыны. Летом 2024 года на родине батыра в Салаватском районе открыли историко-мемориальный комплекс «Салауат ере» – «Земля Салавата», который также востребован туристами. Салават Юлаев – это неотъемлемый символ республики. Зачем убирать ему памятник?
Рита Уметбаева, тележурналист, представительница землячества Баймакского района:
«Мы не должны забывать, что в настоящее время уникальное творение Сосланбека Тавасиева находится в плачевном состоянии и что реставрация памятника сегодня необходима, так как время его не пощадило. Я верю, что отреставрированный памятник Салавату Юлаеву и в будущем будет достойным украшением столицы Башкортостана и всей республики».
Юлдаш Юсупов, председатель исполкома Всемирного курултая башкир:
«Мы обеспокоены состоянием памятника, в том, что его необходимо реставрировать, нет никаких сомнений. Наша позиция: это должна быть полностью публичная история, мы будем добиваться, чтобы присутствие Курултая башкир в наблюдательном совете усилилось, и будем более четко следить за процессом его реконструкции. Рисковать нашим символом мы не можем!»
