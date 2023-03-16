Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2023 году

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7. Что делать, если не хватило места?

Если вдруг выйдет так, что льготников и прописанных больше, чем мест в школе, решать вопрос и искать место в удобной для вас школе должна будет местная администрация.

Бывает и обратная ситуация: если все первоклассники, приписанные к школе, быстро подают заявления и в школе останутся свободные места, то прием «не по прописке» начинается пораньше. Следите за новостями на официальном сайте школы.