Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2023 году

С 1 апреля в Башкирии стартует прием заявлений на зачисление в школу будущих первоклассников. «Башинформ», совместно с экспертами республиканского министерства образования и науки отвечает на самые актуальные вопросы.
Первоклассником могут стать дети, которым на 1 сентября 2023 года исполнилось от шести с половиной до восьми лет, если нет медицинских противопоказаний. Ситуации бывают разные, поэтому закон разрешает отправить ребенка в школу чуть младше или старше, нужно будет получить разрешение в управлении образования вашего района.
Вы имеете право выбрать любую удобную для вас школу, но в первую очередь вас ждут в той, которая закреплена за домом, где ребенок прописан. Таким распределением заранее занимается местная администрация. Уточнить номер «своей» школы можно и онлайн - на портале электронного комплектования школ Республики Башкортостан в разделе «Постановления о закреплении территорий». Во все остальные школы вас примут, только если останутся места. Так прописано в федеральном законе об образовании.
Дополнительно вам могут понадобиться:
Также вам дадут подписать:
Зачислят в первую очередь:
Очередность формирования классов такая:
Если вдруг выйдет так, что льготников и прописанных больше, чем мест в школе, решать вопрос и искать место в удобной для вас школе должна будет местная администрация.
Бывает и обратная ситуация: если все первоклассники, приписанные к школе, быстро подают заявления и в школе останутся свободные места, то прием «не по прописке» начинается пораньше. Следите за новостями на официальном сайте школы.
«Горячая линия» министерства по вопросам зачисления детей в первый класс 8(347)218-03-26; 8 (347)218-03-24. Время работы - по будням с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).