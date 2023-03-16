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Сегодня, 07:30

Как жителям Башкирии записать ребенка в первый класс в 2023 году

С 1 апреля в Башкирии стартует прием заявлений на зачисление в школу будущих первоклассников. «Башинформ», совместно с экспертами республиканского министерства образования и науки отвечает на самые актуальные вопросы.

Фото:Валерий Шахов
1. Когда ребенку пора идти в школу?
1
2. К какой школе вы относитесь?
2
3. Когда нести документы?
3
4. Как подать документы?
4
5. Какие необходимы документы?
5
6. У кого есть льготы?
6
7. Что делать, если не хватило места?
7
8. Куда обращаться, если остались вопросы?
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1
1. Когда ребенку пора идти в школу?

Первоклассником могут стать дети, которым на 1 сентября 2023 года исполнилось от шести с половиной до восьми лет, если нет медицинских противопоказаний. Ситуации бывают разные, поэтому закон разрешает отправить ребенка в школу чуть младше или старше, нужно будет получить разрешение в управлении образования вашего района.

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2. К какой школе вы относитесь?

Вы имеете право выбрать любую удобную для вас школу, но в первую очередь вас ждут в той, которая закреплена за домом, где ребенок прописан. Таким распределением заранее занимается местная администрация. Уточнить номер «своей» школы можно и онлайн - на портале электронного комплектования школ Республики Башкортостан в разделе «Постановления о закреплении территорий». Во все остальные школы вас примут, только если останутся места. Так прописано в федеральном законе об образовании.

3
3. Когда нести документы?
  • В первую очередь, до 30 июня принимают документы от детей «по прописке» и льготников. Не позднее 3 июля школа издаст приказ о зачислении в 1 класс. 
  • Во вторую очередь, с 6 июля начинается прием документов у остальных, желающих попасть в эту школу (при наличии свободных мест). Приказ о зачислении в этом случае директор подпишет через три дня после приема заявления.
4
4. Как подать документы?
5
5. Какие необходимы документы?
  • Паспорт родителя (оригинал и копия)
  • Свидетельство о рождении (оригинал и копия)
  • Справка о прописке ребенка (ее можно заказать в паспортном столе).

Дополнительно вам могут понадобиться:

  • документы, подтверждающие опеку или попечительство;
  • справка с места работы родителя (если есть льготы при поступлении);
  • копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости, если были трудности со здоровьем);
  • документы, подтверждающие льготы.

Также вам дадут подписать:

  • согласие на обработку персональных данных,
  • а также вы должны ознакомиться  с уставом, лицензией и другими официальными документами школы.
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6. У кого есть льготы?

Зачислят в первую очередь:

  • Будущие первоклассники, у которых старшие братья или сестры уже обучаются в этой школе.
  • Дети сотрудников прокуратуры, судов, следственного комитета – в заведения, где есть интернат.
  • Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, в том числе гражданские - в заведения без интерната по месту жительства.  
  • Мобилизованные граждане имеют статус военнослужащих по контракту, это значит, что на их детей тоже распространяется льгота о первоочередном приеме в школу.

Очередность формирования классов такая:

  • Братья-сестры учащихся
  • Льготники
  • Дети по прописке
  • Дети не по прописке.
7
7. Что делать, если не хватило места?

Если вдруг выйдет так, что льготников и прописанных больше, чем мест в школе, решать вопрос и искать место в удобной для вас школе должна будет местная администрация.

Бывает и обратная ситуация: если все первоклассники, приписанные к школе, быстро подают заявления и в школе останутся свободные места, то прием «не по прописке» начинается пораньше. Следите за новостями на официальном сайте школы.

8
8. Куда обращаться, если остались вопросы?

«Горячая линия» министерства по вопросам зачисления детей в первый класс 8(347)218-03-26; 8 (347)218-03-24. Время работы - по будням с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Автор:Станислав Шахов
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