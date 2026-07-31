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17:12 (UTC+5), 31 Июля 2026

Михаил Дегтярёв поздравил армрестлеров России с допуском на турниры WAF

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армрестлинга России (ФАР) и сняла все ограничения на участие российских спортсменов, команд и официальных лиц в соревнованиях. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете. Это решение принято вслед за рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года и подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов», — написал глава минспорта в своих соцсетях.

Напомним, ограничения были введены Всемирной федерацией армрестлинга весной 2022 года. Тогда WAF отстранила российскую и белорусскую федерации, а также исключила спортсменов, тренеров и официальных представителей из своих турниров. Позднее россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе, однако федерация армрестлинга России отказалась принимать эти условия.

Ранее в Башкирии состоялся турнир ветеранов СВО, в котором они состязались в армрестлинге.

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