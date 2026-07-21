Без излишеств

Этот дом на улице Ленина, 56 достраивался в 1956-м, когда работа по исполнению постановления № 1871 – «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» – только набирала обороты. Однако «излишеств» на доме не наблюдается, видимо сказалось то, что ещё в декабре 1954-го на Всесоюзном совещании строителей практика украшательства в архитектуре была подвергнута резкой критике (разумеется, партийной).
10 ноября 1955 г. главная газета страны «Правда» напечатала постановление № 1871 на первой полосе. На следующий день его перепечатала «Советская Башкирия». Удивительно, но уже через три дня стало ясно, что на улице Ленина, «на строительстве главного корпуса Уфимского нефтяного научно-исследовательского института запроектировано немало таких работ, которые вызывают большие расходы». К счастью, здание кинотеатра «Родина», попавшее под огонь критики самого Никиты Хрущёва, функционировало уже два года, и ломать колонны или сбивать лепнину на нём не пришлось. Но борьба только разгоралась, и обнаружение всё новых «излишеств» было впереди.
В 1957-м побывавший в Москве на сессии Академии строительства и архитектуры СССР архитектор Барый Гибатович Калимуллин рассказал уфимским журналистам о проекте «квартир односемейного заселения» с площадью 27-29 квадратных метров. И, конечно, с низкими потолками – начиналась эпоха «хрущёвок». Поначалу казалось, что от плана до его исполнения очень далеко, ведь ещё вовсю возводились дома-сталинки, хотя и без архитектурных излишеств (разве что дом на углу Октябрьской Революции и Цюрупы стал исключением). Тем не менее, когда продолжилось строительство нового корпуса дома № 31/33 по улице Ленина, изначально запроектированного симметрично стоящему через дорогу № 56-му, постановление об излишествах сказало своё веское слово: так как «бездумное украшательство» попало под запрет, проектировщики отменили не только арочные окна, красивые карнизы, облицовочную плитку, но даже штукатурку. В результате дом получился сложносоставным: часть его по улице Кирова выдержана в первоначальном варианте, а вот корпус по Ленина – обычная «хрущёвка».
Теперь о вышеупомянутых «некоторых деталях». Около 60 лет в доме № 56 работал магазин «Автомобили. Спорттовары». Но вывеска исчезла. Как исчез и представленный на снимке Валерия Шахова деревянный дом через улицу Кирова. И навсегда уехали отсюда автомобили и автобусы – «Волги», «Москвичи»-«пирожки» и красно-белые «Икарусы». А ещё навсегда покинули улицу трамваи, вместе с разворотным кольцом у Гостиного двора (оно начало работать 31 мая 1941 г.), ставшие за долгие четыре десятилетия обязательной и даже легендарной частью улицы Ленина. В 1955-м их намечали заменить троллейбусом, но в 1980-м просто убрали.
Так что ныне из излишеств на этом углу, пожалуй, только автомобили. Без спорттоваров.
Анатолий Чечуха
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