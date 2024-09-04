Педагог из Уфы реализовала себя в туристическом бизнесе

Уфимка Айгуль Рахматуллина — по образованию педагог дошкольного образования. Работала воспитательницей в детском саду, потом заведующей, региональным управляющим в сфере дополнительного образования. И ей казалось, что она реализовала свою давнюю мечту – работать с детьми. Однако летом 2020 года жизнь в один миг изменилась, когда ей предложили попробовать себя в сфере туризма и она, не раздумывая, согласилась. Так у Айгуль Рахматуллиной началась полная приключений, новых встреч и общения предпринимательская жизнь.

«Туроператор «Урал батыр» пригласил меня на сопровождение тура. Мой новый опыт начался в разгар пандемии, но, несмотря на это, сезон был довольно активный. Уже в конце года я заняла должность исполнительного директора компании, с этого времени, вот уже 4 года, считаю себя предпринимателем, в том же 2020 году я зарегистрировала ИП», – рассказала Айгуль Рахматуллина.

На сегодняшний день Айгуль Рахматуллина является гендиректором компании-туроператора «Урал батыр» и возглавляет ООО ТИЦ «Уфа». Эта компания – совместный проект регионального союза туриндустрии Башкирии и администрации Уфы.

«Мы организуем туры и экскурсии по Башкирии и Уфе, а также реализуем туры своих партнеров по России и всему миру. Наша компания является официальным представителем санаторно-курортных учреждений республики. Наши партнеры из других регионов, турагенты и туроператоры, часто заказывают у нас туры разных направлений: экскурсионные, этнотуры, гастротуры, активные туры – сплавы, горные походы. У команды есть опыт реализации федеральных и республиканских социальных программ «Школьный туризм», «Башкирское долголетие. Туризм», «Социальный туризм» и организации туров для людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, участников СВО и др. Я очень рада, что когда-то смогла принять правильное решение и кардинально поменять свою жизнь. Дарить людям новые впечатления, создавать условия для отдыха у нас в Башкортостане, новые туры, открывать для себя и туристов нашу республику, ее достопримечательности, это здорово», – рассказала предпринимательница.

По словам Айгуль Рахматуллиной, сегодня на рынке действуют десятки туроператоров и турагентств, некоторые работают сезонно и даже стихийно.

«Мы являемся официально работающим туроператором по внутреннему въездному туризму, сведения о нашей компании внесены в Единый федеральный государственный реестр туроператоров, номер РТО 023346», – пояснила Айгуль Расимовна.

Предпринимательница считает значимой для развития туристического бизнеса грантовую поддержку и обучение по линии министерства предпринимательства и туризма РБ. Сейчас компания развивает сервис по аренде туристического снаряжения и сотрудничество с партнерами из других регионов, которых интересует организация туров в Башкирию, работает над электронным путеводителем по туристическим местам республики. Айгуль Рахматуллина известна в предпринимательском сообществе Башкирии, она активно ведет блоги в социальных сетях, по итогам 2023 года была признана лучшим предпринимателем Уфы в сфере туризма.