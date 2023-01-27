Вторая жизнь старой ёлки: кто и зачем в Башкирии собирает хвойные деревья на переработку

Хвоя – не мусор

После 1 января у подъездов многоэтажек начинают появляться ёлки, торчащие из сугробов, кто-то пытается засунуть их в мусорный контейнер, однако делать это запрещено, ведь новогодние деревья не бытовой, а крупногабаритный мусор, который утилизируется по другим правилам. Кроме того, количество производимых в республике отходов и без того велико – по информации минэкологии РБ, в 2022 году жители республики произвели 1,121 млн тонн мусора.

Попав на свалку, ель или сосна будут разлагаться вместе с остальными отходами примерно 2-3 года. Как и любой органический мусор, они будут выделять парниковые газы. По информации Гринпис, двухметровое дерево, разлагаясь на свалке, может выбросить в атмосферу 16 кг углекислого газа. Конечно, деревья умирают и в природе, однако мёртвая древесина в лесу – это не мусор, а питательная среда для новых растений.

Данные соцопросов показывают: в обществе растет понимание, что практические меры по изменению образа жизни могут существенно повлиять на улучшение состояния окружающей среды. Возможно, поэтому в стране и в нашей республике все более популярными становятся ежегодные экологические акции по утилизации новогодних елей для их последующей переработки и использования в качестве вторсырья.