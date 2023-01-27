Вторая жизнь старой ёлки: кто и зачем в Башкирии собирает хвойные деревья на переработку

После 1 января у подъездов многоэтажек начинают появляться ёлки, торчащие из сугробов, кто-то пытается засунуть их в мусорный контейнер, однако делать это запрещено, ведь новогодние деревья не бытовой, а крупногабаритный мусор, который утилизируется по другим правилам. Кроме того, количество производимых в республике отходов и без того велико – по информации минэкологии РБ, в 2022 году жители республики произвели 1,121 млн тонн мусора.
Попав на свалку, ель или сосна будут разлагаться вместе с остальными отходами примерно 2-3 года. Как и любой органический мусор, они будут выделять парниковые газы. По информации Гринпис, двухметровое дерево, разлагаясь на свалке, может выбросить в атмосферу 16 кг углекислого газа. Конечно, деревья умирают и в природе, однако мёртвая древесина в лесу – это не мусор, а питательная среда для новых растений.
Данные соцопросов показывают: в обществе растет понимание, что практические меры по изменению образа жизни могут существенно повлиять на улучшение состояния окружающей среды. Возможно, поэтому в стране и в нашей республике все более популярными становятся ежегодные экологические акции по утилизации новогодних елей для их последующей переработки и использования в качестве вторсырья.
В Москве первая акция по утилизации новогодних деревьев – «Ёлочный круговорот», прошла в 2016 году. Зимой 2022 года жители столицы сдали более 44,5 тыс. деревьев, из которых сделали 180 кубометров щепы. В Уфе подобная акция под названием «Ёлки в щепки» впервые состоялась в 2019 году и с тех пор стала традиционной, а примеру столицы последовали другие муниципалитеты республики. По данным минэкологии Башкирии, в январе 2022 года хвойные деревья принимали на утилизацию в Уфе, Иглино, Давлеканово, Туймазах и Октябрьском. В итоге удалось собрать и отправить на утилизацию более 11 тонн хвои.
Нынешней зимой в Уфе организовали 12 площадок, где установили контейнеры для приема елей, кроме того, в Затоне запустили специальный «Ёлкомобиль» для сбора деревьев. В Уфе только за минувшие выходные (21-22 января) собрали 728 елей.
В Туймазах, Октябрьском, Белебее, Давлеканово, Шаране, Раевском, Буздяке, Бакалах, регоператор провел экологическую акцию «Ёлки – на переработку». За несколько дней удалось собрать порядка 500 ёлок. Окончательные итоги акции по всей республике будут подведены позднее.
«Собранные хвойные деревья измельчают на специальном оборудовании, полученная щепа идет на производство древесных плит, она используется в сельском хозяйстве, садоводстве в качестве удобрения, ей посыпают почву, чтобы предохранить ее от перемерзания и сорняков, удержать влагу. Измельченную древесину и хвою можно использовать в качестве подстилки для животных в фермерских хозяйствах и зоопарках. Таким образом, вместо того, чтобы оказаться на свалках, старые новогодние елки получают вторую жизнь», - прокомментировал «Башинформу» министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.
Сбор хвойных деревьев продолжается по всей стране, на сайте отделения Гринпис в России представлена информация о 50 городах страны, где идут подобные акции. В Санкт-Петербурге, например, елку даже не нужно куда-то относить, достаточно вызвать экотакси, которое заберет ее на утилизацию. Жителей Альметьевска просят оставлять хвойные деревья у мусорных контейнеров (но не внутри), их соберут, измельчат и используют в качестве корма для животных. В Астрахани ёлки до конца зимы принимает местный зоопарк, в Волгограде щепу развезут в приюты для животных.
В Ижевске старые ёлки измельчат, а щепу раздадут всем желающим садоводам. Что останется - используют для посыпки дорожек в парках. В Томске экологическую акцию назвали «Ёлки для буренки», переработанная хвоя превратится в витаминную муку для подкормки коров.
В Уфе сбор старых елок продолжится 28-29 января. Их необходимо принести в пункты приема. На деревьях не должно оставаться украшений и мишуры, которые могут помешать переработке.