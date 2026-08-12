Стерлитамакский филиал УУНиТ: образование как старт для будущей карьеры

Стерлитамак — город с богатой историей и промышленным сердцем. И здесь на юге Башкортостана уже более 85 лет работает вуз, который не просто выдает дипломы — он формирует среду, где рождаются идеи и меняются судьбы. Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий (СФ УУНиТ) — это пространство, где молодые люди строят свою карьеру ещё со студенческой скамьи. Выбирая этот вуз, абитуриент получает не просто образование, а реальную возможность освоить практические навыки, найти будущего работодателя и остаться в республике востребованным специалистом. А значит — связать своё будущее с родной Башкирией, не уезжая за её пределы в поисках лучшей доли.

От колледжа до аспирантуры: все пути открыты

Ключевое преимущество СФ УУНиТ — уникальная образовательная вертикаль. Это единственный вуз в южной агломерации, где выстроена непрерывная система подготовки: от среднего профессионального образования до бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Можно начать с колледжа, освоить практическую профессию, а затем без ЕГЭ продолжить обучение в университете.

Здесь готовят не только педагогов, юристов и экономистов, но и специалистов по уникальным для региона направлениям, к примеру, «Организация оперативного реагирования в ЧС». Это не «бумажные» профессии: уже сейчас предприятия ждут выпускников.

Еще одна из сильных сторон филиала, это крепкие партнерские связи с крупнейшими работодателями региона. Открыт специальный Учебный центр, где студенты колледжа и вуза готовятся к работе в станкостроении. Кроме того, студенты стажируются в местных администрациях, судах, банках и школах, получая реальный опыт и связи с будущими работодателями.