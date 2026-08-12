Стерлитамакский филиал УУНиТ: образование как старт для будущей карьеры

Стерлитамак — город с богатой историей и промышленным сердцем. И здесь на юге Башкортостана уже более 85 лет работает вуз, который не просто выдает дипломы — он формирует среду, где рождаются идеи и меняются судьбы. Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий (СФ УУНиТ) — это пространство, где молодые люди строят свою карьеру ещё со студенческой скамьи. Выбирая этот вуз, абитуриент получает не просто образование, а реальную возможность освоить практические навыки, найти будущего работодателя и остаться в республике востребованным специалистом. А значит — связать своё будущее с родной Башкирией, не уезжая за её пределы в поисках лучшей доли.
Ключевое преимущество СФ УУНиТ — уникальная образовательная вертикаль. Это единственный вуз в южной агломерации, где выстроена непрерывная система подготовки: от среднего профессионального образования до бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Можно начать с колледжа, освоить практическую профессию, а затем без ЕГЭ продолжить обучение в университете.
Здесь готовят не только педагогов, юристов и экономистов, но и специалистов по уникальным для региона направлениям, к примеру, «Организация оперативного реагирования в ЧС». Это не «бумажные» профессии: уже сейчас предприятия ждут выпускников.
Еще одна из сильных сторон филиала, это крепкие партнерские связи с крупнейшими работодателями региона. Открыт специальный Учебный центр, где студенты колледжа и вуза готовятся к работе в станкостроении. Кроме того, студенты стажируются в местных администрациях, судах, банках и школах, получая реальный опыт и связи с будущими работодателями.
Университет также дает студентам возможность запускать собственные стартапы. Только в 2025–2026 годах десятки студентов вуза стали победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап», получив гранты по 1 миллиону рублей на развитие своих инновационных проектов. В их числе: мобильные приложения для экскурсий, разработки в сфере VR/AR, платформы на основе искусственного интеллекта.
Отличной стартовой площадкой становится и участие в программе «Сириус.Лето: начни свой проект».
Подобный подход даёт свои плоды: студенты не просто оканчивают вуз — они становятся профессионалами, готовыми к реальной работе.
О высоком уровне подготовки говорят не рейтинги, а судьбы выпускников. История успеха каждого из них — лучшая реклама вуза. Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов — выпускник Стерлитамакского филиала УУНиТ. Начальник отдела по молодёжной политике Илья Талачев и начальник отдела образования Стерлитамака Ильшат Кутлушин — тоже выпускники этого вуза. А в ноябре 2025 года сразу два выпускника экономического факультета СФ УУНиТ, Станислав Пантелеев и Андрей Паничев, возглавили ключевые городские предприятия — РСУ ДОР и троллейбусное управление.
В числе известных выпускников университета также: поэтесса Аниса Тагирова, учёный-фольклорист Фануза Надршина, чемпионка мира по шашкам, ныне заместитель председателя Госсобрания Башкирии Тамара Тансыккужина и сотни успешных предпринимателей. И это не случайность: вуз растит управленцев и специалистов, которые остаются в регионе и строят его экономику.
Однако образование — это не только лекции и практика, но и полноценная среда для жизни. В распоряжении филиала находится 8 учебных корпусов, оснащённых 39 компьютерными аудиториями и современным мультимедийным оборудованием. Для проживания иногородних студентов есть три благоустроенных общежития. Для спорта и отдыха — собственный спортивный комплекс, тренажёрные и актовые залы, а также уникальные научные пространства. Среди них — Музей культуры и быта народов республики, Музей вычислительной техники и первый в республике «Виртуальный археологический тур».
Именно здесь формируется не просто специалист, а личность с активной жизненной позицией. Выбирая Стерлитамакский филиал УУНиТ, студент выбирает не просто диплом. Он выбирает среду, где научат работать руками и головой, где поддержат идею, где помогут найти своего работодателя. И, что важно, остаться в родной республике — востребованным и успешным.
«Стерлитамакский филиал — важная часть большого УУНиТ, где куётся кадровый и интеллектуальный потенциал Башкортостана. Он реализует принцип „образования через всю жизнь“ — от колледжа до аспирантуры, который позволяет талантливой молодёжи из южных районов республики получать фундаментальную подготовку, не покидая родной регион. С удовлетворением отмечаю, что наши студенты не просто сидят за партами — они уже сейчас интегрированы в реальный сектор экономики. Практика на ведущих предприятиях Башкортостана и грантовая поддержка инновационных стартапов доказывают: мы готовим не просто дипломированных специалистов, а готовых инженеров и предпринимателей.
Гордость вызывает и тот факт, что выпускники филиала возглавляют ключевые предприятия города и работают в органах власти. Это говорит о высоком уровне подготовки и доверии к нашему университету со стороны бизнеса и государства. Мы и дальше будем укреплять эту связь, развивая материально-техническую базу и поддерживая инициативы студентов», — отмечает ректор УУНиТ Вадим Захаров.
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