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10:00 (UTC+5), 11 Августа 2026

«Алга»! Как Ишимбайский филиал УУНиТ задаёт курс технологического роста

На юге Башкирии формируется новый промышленный вектор развития — и его локомотивом становится Ишимбайский филиал УУНиТ. Вуз готовит тысячи специалистов для нефтехимии, машиностроения и IT, напрямую связывая образование с реальными производственными задачами.

Фото: Виктория Иркабаева | Ишимбайский филиал УУНиТ
Альфия Аглиуллина
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Экономика Башкортостана сегодня переживает структурную трансформацию. Промышленность наращивает обороты, предприятия модернизируют производство, осваивают новые ниши. Вместе с тем ключевым условием устойчивого роста остается обеспечение отраслей квалифицированными кадрами. По данным правительства республики, в 2026 году общая замещающая потребность в специалистах с высшим образованием превышает 19 тысяч человек. Свыше половины этого объема — вакансии инженеров, педагогов, врачей и IT-специалистов. Промышленному сектору в ближайшие два года потребуется не менее 846 инженеров.

На этом фоне Ишимбайский филиал Уфимского университета науки и технологий выглядит не просто образовательным учреждением, а системообразующим элементом кадровой инфраструктуры юга республики. Его история — это ответ на запрос промышленности, а настоящее — пример того, как региональный вуз становится драйвером развития целого кластера.

Рожденный промышленностью

Ишимбайский филиал УУНиТ — пример вуза, выросшего из нужд реального производства. В 1980-х годах городу срочно потребовались инженеры для строящегося завода транспортного машиностроения. Уже в 1982 году был открыт филиал Уфимского авиационного института как ответ на производственную необходимость. За более чем 40 лет здесь подготовлено свыше 5000 инженеров, большинство которых работают в республике и родном городе.

В 2022 году филиал стал частью Уфимского университета науки и технологий. При этом филиал сохранил свою уникальную специализацию и географическую привязку. Сегодня он расположен в близи территории особой экономической зоны «Алга» — одного из самых динамичных промышленных кластеров республики, охватывающего Ишимбайский, Стерлитамакский и Уфимский районы. Здесь работают предприятия нефтехимии, машиностроения, легкой промышленности и производства упаковочных материалов. А это прямой доступ к реальным производственным задачам, возможность для студентов проходить практику на передовых предприятиях, для преподавателей — участвовать в прикладных исследованиях. Филиал заключил долгосрочные договоры с ключевыми работодателями региона. Многие выпускники остаются работать на этих предприятиях. Ежегодные круглые столы с участием руководителей заводов Ишимбая и Салавата формируют прямой кадровый заказ.

«Ишимбайский филиал — стратегический актив университета. Ректорат поддерживает инициативы филиала по обновлению базы, внедрению цифровых компетенций и развитию проектной деятельности. Будем и дальше усиливать научный потенциал, привлекать ведущих специалистов головного вуза, расширять программы дополнительного образования для инженеров. Убеждён: синергия академической свободы и запросов экономики делает подготовку кадров качественной. Это не точка на карте, а один из локомотивов, который тянет за собой южную промышленную зону. Продолжим инвестировать в развитие, укреплять кадровый суверенитет и создавать условия для самореализации студентов», — отмечает ректор Уфимского университета Вадим Захаров.

пресс-служба УУНиТ
Фото: пресс-служба | УУНиТ

Образование и наука — под запрос экономики

Выбор образовательных программ в Ишимбайском филиале УУНиТ не случаен. Здесь реализуются 7 направлений и 9 программ технического профиля: «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Прикладная информатика» и другие. Весь образовательный процесс строится на принципах практико-ориентированности: преподаватели активно используют проектные методы, современные технологии и цифровые инструменты, что позволяет готовить специалистов, готовых к решению реальных производственных задач.

Научные исследования сотрудников также напрямую связаны с потребностями промышленности региона: ведутся работы по динамике машин, инженерной математике в физико-химических процессах и термодинамике силовых трансформаторов. Этот опыт не только становится вкладом в экономику региона, но и даёт студентам уникальную возможность работать с передовыми технологиями уже во время обучения.

Адэлия Касимова пресс-служба УУНиТ
Адэлия Касимова пресс-служба УУНиТ
Виктория Салимова Ишимбайский филиал УУНиТ
Виктория Салимова Ишимбайский филиал УУНиТ
Виктория Салимова Ишимбайский филиал УУНиТ
Виктория Салимова Ишимбайский филиал УУНиТ
Фото: Адэлия Касимова | пресс-служба УУНиТ
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Важным шагом в развитии стало подписание соглашения между Уфимским университетом науки и технологий и казахстанскими партнерами в июле этого года на XXII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Документ, подписанный директором Ишимбайского филиала Димом Хуснутдиновым, предполагает подготовку высококвалифицированных кадров для обслуживания производства уникальных двухзвенных гусеничных машин «Витязь», которое теперь будет локализовано в Казахстане.

«Соглашение открывает двери для запуска совместных образовательных программ и научных исследований. Для университета это важный этап, подтверждающий его статус как значимого центра международного сотрудничества, способного решать сложные инженерные задачи на межгосударственном уровне».
Дим Хуснутдинов
Директор Ишимбайского филиала УУНиТ

Именно поэтому Ишимбайский филиал УУНиТ сегодня является стратегическим ресурсом для всей южной промышленной зоны Башкортостана. В условиях острого дефицита кадров вуз формирует кадровый суверенитет региона, а его интеграция в структуру крупного университета,  тесное сотрудничество с реальным сектором и выход на международные проекты создают прочную основу для дальнейшего развития.

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