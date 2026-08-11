«Алга»! Как Ишимбайский филиал УУНиТ задаёт курс технологического роста

Экономика Башкортостана сегодня переживает структурную трансформацию. Промышленность наращивает обороты, предприятия модернизируют производство, осваивают новые ниши. Вместе с тем ключевым условием устойчивого роста остается обеспечение отраслей квалифицированными кадрами. По данным правительства республики, в 2026 году общая замещающая потребность в специалистах с высшим образованием превышает 19 тысяч человек. Свыше половины этого объема — вакансии инженеров, педагогов, врачей и IT-специалистов. Промышленному сектору в ближайшие два года потребуется не менее 846 инженеров.
На этом фоне Ишимбайский филиал Уфимского университета науки и технологий выглядит не просто образовательным учреждением, а системообразующим элементом кадровой инфраструктуры юга республики. Его история — это ответ на запрос промышленности, а настоящее — пример того, как региональный вуз становится драйвером развития целого кластера.
Ишимбайский филиал УУНиТ — пример вуза, выросшего из нужд реального производства. В 1980-х годах городу срочно потребовались инженеры для строящегося завода транспортного машиностроения. Уже в 1982 году был открыт филиал Уфимского авиационного института как ответ на производственную необходимость. За более чем 40 лет здесь подготовлено свыше 5000 инженеров, большинство которых работают в республике и родном городе.
В 2022 году филиал стал частью Уфимского университета науки и технологий. При этом филиал сохранил свою уникальную специализацию и географическую привязку. Сегодня он расположен в близи территории особой экономической зоны «Алга» — одного из самых динамичных промышленных кластеров республики, охватывающего Ишимбайский, Стерлитамакский и Уфимский районы. Здесь работают предприятия нефтехимии, машиностроения, легкой промышленности и производства упаковочных материалов. А это прямой доступ к реальным производственным задачам, возможность для студентов проходить практику на передовых предприятиях, для преподавателей — участвовать в прикладных исследованиях. Филиал заключил долгосрочные договоры с ключевыми работодателями региона. Многие выпускники остаются работать на этих предприятиях. Ежегодные круглые столы с участием руководителей заводов Ишимбая и Салавата формируют прямой кадровый заказ.
«Ишимбайский филиал — стратегический актив университета. Ректорат поддерживает инициативы филиала по обновлению базы, внедрению цифровых компетенций и развитию проектной деятельности. Будем и дальше усиливать научный потенциал, привлекать ведущих специалистов головного вуза, расширять программы дополнительного образования для инженеров. Убеждён: синергия академической свободы и запросов экономики делает подготовку кадров качественной. Это не точка на карте, а один из локомотивов, который тянет за собой южную промышленную зону. Продолжим инвестировать в развитие, укреплять кадровый суверенитет и создавать условия для самореализации студентов», — отмечает ректор Уфимского университета Вадим Захаров.
Выбор образовательных программ в Ишимбайском филиале УУНиТ не случаен. Здесь реализуются 7 направлений и 9 программ технического профиля: «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Прикладная информатика» и другие. Весь образовательный процесс строится на принципах практико-ориентированности: преподаватели активно используют проектные методы, современные технологии и цифровые инструменты, что позволяет готовить специалистов, готовых к решению реальных производственных задач.
Научные исследования сотрудников также напрямую связаны с потребностями промышленности региона: ведутся работы по динамике машин, инженерной математике в физико-химических процессах и термодинамике силовых трансформаторов. Этот опыт не только становится вкладом в экономику региона, но и даёт студентам уникальную возможность работать с передовыми технологиями уже во время обучения.
Важным шагом в развитии стало подписание соглашения между Уфимским университетом науки и технологий и казахстанскими партнерами в июле этого года на XXII форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Документ, подписанный директором Ишимбайского филиала Димом Хуснутдиновым, предполагает подготовку высококвалифицированных кадров для обслуживания производства уникальных двухзвенных гусеничных машин «Витязь», которое теперь будет локализовано в Казахстане.
Именно поэтому Ишимбайский филиал УУНиТ сегодня является стратегическим ресурсом для всей южной промышленной зоны Башкортостана. В условиях острого дефицита кадров вуз формирует кадровый суверенитет региона, а его интеграция в структуру крупного университета, тесное сотрудничество с реальным сектором и выход на международные проекты создают прочную основу для дальнейшего развития.
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