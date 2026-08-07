«Мягкая сила»: как Бирский филиал УУНиТ стал кузницей кадров новой формации

Бирск — город с купеческой историей, давно закрепивший за собой статус образовательного форпоста северной зоны Башкортостана. Местный филиал Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), выросший из старейшего педагогического института региона, сегодня представляет собой редкий случай: вуз, где фундаментальная гуманитарная школа сосуществует с прикладной инженерией. Здесь историческая реконструкция соседствует с математическим моделированием для нефтегазовой отрасли, а гончарное и изобразительное искусство — с цифровыми лабораториями.
Как отмечает директор филиала Винер Ганеев, филиал демонстрирует уникальный подход к образованию и воспитанию, который можно назвать «мягкой силой». Студентов здесь буквально погружают в живую историю. «Визитной карточкой» филиала и города стал историко-патриотический фестиваль «Река времени». В 2025 году он прошел уже в десятый раз, собрав реконструкторов из Кирова, Оренбурга, Саратова, Тольятти, Уфы, Татарстана и Удмуртии. Однако значимость этого события лежит глубже, чем в эффектных костюмах и тактических боях. Для студентов это способ тактильного знакомства с историей, где патриотизм формируется не через лозунги, а через погружение в быт, материальную культуру и социальные контексты прошлого. Эта «живая история» работает как механизм эмоционального интеллекта, который сложно воспроизвести в аудитории.
Особого внимания заслуживает лаборатория «Композиционные материалы на основе керамики» на инженерно-технологическом факультете. Здесь ведутся научные разработки, а студенты осваивают художественную обработку материалов. В рамках грантового проекта Арт-пространство «Жар-птица» студенты работают с детьми из коррекционной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи, вместе осваивая гончарное мастерство. Эта живая связь поколений — от преподавателей к студентам, от студентов к детям — создает среду, в которой передается не только умение творить, но и глубокое уважение к культурному наследию.
Ценность гуманитарной среде филиала придает и его музейно-выставочный комплекс, включающий картинную галерею с уникальным фондом изобразительного искусства. Здесь собраны произведения авторов, чьи имена давно стали национальным достоянием. Гордостью комплекса является музей имени Хадии Давлетшиной, где бережно хранятся оригинальные фото и рукописи выдающейся башкирской писательницы. Для студентов филиала эти пространства становятся не просто местом для созерцания, а живой учебной аудиторией, где на подлинных полотнах и скульптурах постигаются традиции реалистической школы и национальные художественные коды. Соприкосновение с этим наследием воспитывает в будущих педагогах и инженерах то самое чувство культурной идентичности, которое невозможно заменить ни одной цифровой лекцией.
«Бирский филиал УУНиТ — это уникальный пример того, как в одном учебном заведении гармонично сочетаются вековые педагогические традиции и самые современные технологические разработки. Сегодня это не просто образовательный центр северной зоны республики, а настоящая площадка, где формируются специалисты новой формации. Особенно отрадно видеть, как филиал развивает проектную и научную деятельность: от лабораторий композиционных материалов и цифровой педагогики до реальных разработок для нефтегазовой отрасли. Но главное — здесь умеют воспитывать личность через погружение в историю и культуру, через живое общение с наследием. Уверен, что такой комплексный подход станет залогом технологического суверенитета и кадрового лидерства нашего региона», — подчеркивает ректор УУНиТ Вадим Захаров.
Пока многие вузы лишь адаптируются к цифровой эпохе, Бирский филиал уже создал и развивает учебно-лабораторный комплекс «Цифровая педагогика», получивший статус Федеральной инновационной площадки (ФИП). Это выводит подготовку специалистов на уровень работы с ИИ, робототехникой и современными образовательными аналитиками.
Однако научные школы филиала ориентированы не только на образование, но и на реальный сектор. Здесь ведут разработки методов очистки почв для «БашНИПИнефть» и занимаются математическим моделированием для газовой промышленности. Такой симбиоз гуманитарных и естественно-научных компетенций позволяет филиалу быть востребованным не только в педагогике, но и в задачах технологического суверенитета — от экологической безопасности до коммунальной инфраструктуры.
Эти задачи призван решать и инженерно-технологический факультет, где готовят бакалавров по направлениям «Техносферная безопасность», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», а также по педагогическим профилям «Черчение и компьютерная графика».
Материальная база инженерно-технологического факультета Бирского филиала УУНиТ включает лаборатории экологического мониторинга, автодело, мастерские рисунка и скульптуры, мебельный цех. В 2024 году здесь лицензировали программу «Эксплуатация, ремонт, обслуживание жилищного фонда» и открыли профиль «Дизайн окружающей среды» в рамках «Техносферной безопасности». Это говорит о смещении фокуса: инженер перестает быть узким технарем, осваивая междисциплинарные компетенции на стыке технологий, экологии и художественного проектирования. Бирский филиал УУНиТ целенаправленно готовит инженеров будущего — специалистов, способных обеспечить технологический суверенитет страны и внести вклад в технологическое лидерство России.
Отдельного внимания заслуживает колледж БФ УУНиТ, реализующий уникальные для региона специальности: «Правоохранительная деятельность» и «Дизайн (по отраслям)», а также программы коррекционной педагогики и адаптивной физической культуры. Это позволяет выстраивать бесшовную траекторию для школьников, которые пока не готовы к пятилетнему академическому обучению, но нуждаются в быстром выходе на рынок труда с сохранением возможности дальнейшего роста. Студенты специальностей «Компьютерные системы и комплексы», «Разработка электронных устройств» востребованы на рынке труда — ещё обучаясь в колледже, заключают договоры с Уфимским агрегатно-производственным объединением (УАПО) и устраиваются на работу.
Такая многогранная деятельность делает филиал безальтернативным центром подготовки кадров для огромной территории. Более 800 организаций-партнеров — школы, администрации районов, предприятия — видят в нем главный ресурс для своего развития. Ежегодная ярмарка вакансий собирает представителей более 25 муниципальных районов, обеспечивая высокий процент трудоустройства.
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