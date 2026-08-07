«Мягкая сила»: как Бирский филиал УУНиТ стал кузницей кадров новой формации

Бирск — город с купеческой историей, давно закрепивший за собой статус образовательного форпоста северной зоны Башкортостана. Местный филиал Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ), выросший из старейшего педагогического института региона, сегодня представляет собой редкий случай: вуз, где фундаментальная гуманитарная школа сосуществует с прикладной инженерией. Здесь историческая реконструкция соседствует с математическим моделированием для нефтегазовой отрасли, а гончарное и изобразительное искусство — с цифровыми лабораториями.

Мягкая сила: вплетая традиции в современность

Как отмечает директор филиала Винер Ганеев, филиал демонстрирует уникальный подход к образованию и воспитанию, который можно назвать «мягкой силой». Студентов здесь буквально погружают в живую историю. «Визитной карточкой» филиала и города стал историко-патриотический фестиваль «Река времени». В 2025 году он прошел уже в десятый раз, собрав реконструкторов из Кирова, Оренбурга, Саратова, Тольятти, Уфы, Татарстана и Удмуртии. Однако значимость этого события лежит глубже, чем в эффектных костюмах и тактических боях. Для студентов это способ тактильного знакомства с историей, где патриотизм формируется не через лозунги, а через погружение в быт, материальную культуру и социальные контексты прошлого. Эта «живая история» работает как механизм эмоционального интеллекта, который сложно воспроизвести в аудитории.

Особого внимания заслуживает лаборатория «Композиционные материалы на основе керамики» на инженерно-технологическом факультете. Здесь ведутся научные разработки, а студенты осваивают художественную обработку материалов. В рамках грантового проекта Арт-пространство «Жар-птица» студенты работают с детьми из коррекционной школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи, вместе осваивая гончарное мастерство. Эта живая связь поколений — от преподавателей к студентам, от студентов к детям — создает среду, в которой передается не только умение творить, но и глубокое уважение к культурному наследию.