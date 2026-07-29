Кумертауский филиал УУНиТ: как вырастить инженера «в домашних условиях»

В этом контексте Кумертауский филиал Уфимского университета науки и технологий занимает особое место. Основанный в 1977 году как отделение Уфимского авиационного института при Кумертауском авиационном заводе, филиал сохранил свою главную суперсилу: связь с реальным производством. За годы существования здесь подготовлено более 10 000 инженеров, специалистов и бакалавров высшего образования, а также более 5000 техников среднего профессионального образования.

Как отмечает директор филиала Альмира Фахруллина, ключевое преимущество учебного заведения — неразрывная связь с градообразующим предприятием - АО «КумАПП». Кроме того, вуз сотрудничает более чем со 130 компаниями-партнёрами. Крупнейшие среди них — ООО ПК «Южурал-Ойл», ПАО «ОДК-УМПО», ООО «Ойлтиммаш», ООО «Башкирэнерго».

И это не просто список — за каждым названием реальные рабочие места и практика для студентов.

«Вопрос кадрового обеспечения промышленности сегодня стоит как никогда остро. Мы в Уфимском университете прекрасно понимаем: мало дать человеку диплом, нужно вырастить инженера, который с первого дня на заводе будет говорить с оборудованием на одном языке. Именно поэтому Кумертауский филиал УУНиТ для нас — не просто структурное подразделение, а флагманский проект „выращивания“ специалистов прямо у станка, прямо на родине», — говорит ректор УУНиТ Вадим Захаров.