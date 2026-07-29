Кумертауский филиал УУНиТ: как вырастить инженера «в домашних условиях»

В этом контексте Кумертауский филиал Уфимского университета науки и технологий занимает особое место. Основанный в 1977 году как отделение Уфимского авиационного института при Кумертауском авиационном заводе, филиал сохранил свою главную суперсилу: связь с реальным производством. За годы существования здесь подготовлено более 10 000 инженеров, специалистов и бакалавров высшего образования, а также более 5000 техников среднего профессионального образования.
Как отмечает директор филиала Альмира Фахруллина, ключевое преимущество учебного заведения — неразрывная связь с градообразующим предприятием - АО «КумАПП». Кроме того, вуз сотрудничает более чем со 130 компаниями-партнёрами. Крупнейшие среди них — ООО ПК «Южурал-Ойл», ПАО «ОДК-УМПО», ООО «Ойлтиммаш», ООО «Башкирэнерго».
И это не просто список — за каждым названием реальные рабочие места и практика для студентов.
«Вопрос кадрового обеспечения промышленности сегодня стоит как никогда остро. Мы в Уфимском университете прекрасно понимаем: мало дать человеку диплом, нужно вырастить инженера, который с первого дня на заводе будет говорить с оборудованием на одном языке. Именно поэтому Кумертауский филиал УУНиТ для нас — не просто структурное подразделение, а флагманский проект „выращивания“ специалистов прямо у станка, прямо на родине», — говорит ректор УУНиТ Вадим Захаров.
Практика здесь начинается с первых лет обучения. Студенты не просто наблюдают за процессом — они участвуют в нём, работают на оборудовании, которое используют на предприятии. Это позволяет им уже к моменту получения диплома иметь реальный опыт и понимание производственных процессов.
На базе филиала действуют более 20 лабораторий, в том числе научно-исследовательская лаборатория плазменно-электролитического оксидирования деталей вертолётной техники, созданная совместно с КумАПП. Также работает студенческое конструкторское бюро «Летательные аппараты», где студенты проходят полный цикл проектирования: от эскизов до документации. Под руководством опытных наставников они создают свои проекты, которые затем могут быть использованы в производстве.
Сегодня Кумертауский филиал УУНиТ уверенно смотрит в будущее и развивает современные образовательные траектории. Здесь реализуются программы по «Прикладной информатике» и «Информационным системам», а также ведётся подготовка специалистов по автоматизации технологических процессов. Учёные филиала активно разрабатывают интеллектуальные комплексы бортовой авионики, ведут передовые исследования в области наноэлектронных структур и цифровых двойников.
Среди последних разработок — патенты на изобретения и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ: «Многоканальный мультидифференциальный операционный усилитель», «Программа для автоматизированного выбора средств измерений геометрических величин», «Математическая модель мемристора» и другие.
Это значит, что студенты уже во время учебы осваивают цифровые технологии, которые внедряются на производстве. Таким образом, вчерашний студент приходит на предприятие как носитель новых знаний и подходов.
Филиал ведёт непрерывную подготовку инженерных кадров: от Авиационного технического колледжа до бакалавриата, специалитета и магистратуры. Важной частью филиала является Авиационный технический колледж, который в 1985 году был открыт как филиал Уфимского авиационного техникума. В 2011 году колледж вошёл в состав филиала как структурное подразделение, что позволило создать непрерывную систему подготовки от среднего профессионального до высшего образования.
Сегодня в колледже обучается более 500 студентов по специальностям: «Производство летательных аппаратов», «Технология машиностроения», «Сварочное производство», «Информационные системы и программирование» и другие. Это позволяет выстроить гибкую образовательную траекторию: выпускник колледжа может продолжить обучение в вузе, получив высшее образование, не меняя профиль и не теряя времени.
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