Почему Межвузовский кампус Башкирии назвали лучшим в стране

В правительстве России распределили 31,5 млрд рублей на строительство современных студенческих городков. Башкортостан получит 3,6 млрд рублей — федеральные деньги пойдут на завершение строительства межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Стройка, которую в республике называют главным проектом десятилетия, выходит на финишную прямую: семь башен высотой до 100 метров уже поднимаются над южным склоном Уфы.

«Мы строим один из лучших кампусов в стране», — заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров, осматривая стройку. И, судя по масштабу и содержанию, это не просто слова.

Курай и 100 метров высоты

Кампус в Уфе — часть федеральной программы, по которой до 2036 года по всей России появится 40 таких пространств. Архитектурную концепцию для уфимского объекта разработали местные специалисты, хотя власти приглашали к участию иностранные бюро. Проект представляет собой кольцо стилобата, из которого вырастают семь башен: от 10 до 29 этажей. Каждая получит имя одного из великих учёных — Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэнь Ко, Менделеева, Вернадского и Циолковского. Самая высокая башня поднимется почти до 100 метров, её будет видно за 10–15 километров.

Общая площадь двух очередей — 142,7 тысячи квадратных метров, стоимость проекта — 27 млрд рублей. На стройке сейчас работают 800–1200 человек, строители возводят по два-три этажа в месяц. Ввести объект в эксплуатацию планируют к концу 2026 года, а заселять студентов начнут с сентября 2027 года.