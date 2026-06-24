Почему Межвузовский кампус Башкирии назвали лучшим в стране

В правительстве России распределили 31,5 млрд рублей на строительство современных студенческих городков. Башкортостан получит 3,6 млрд рублей — федеральные деньги пойдут на завершение строительства межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Стройка, которую в республике называют главным проектом десятилетия, выходит на финишную прямую: семь башен высотой до 100 метров уже поднимаются над южным склоном Уфы.
«Мы строим один из лучших кампусов в стране», — заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров, осматривая стройку. И, судя по масштабу и содержанию, это не просто слова.
Кампус в Уфе — часть федеральной программы, по которой до 2036 года по всей России появится 40 таких пространств. Архитектурную концепцию для уфимского объекта разработали местные специалисты, хотя власти приглашали к участию иностранные бюро. Проект представляет собой кольцо стилобата, из которого вырастают семь башен: от 10 до 29 этажей. Каждая получит имя одного из великих учёных — Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэнь Ко, Менделеева, Вернадского и Циолковского. Самая высокая башня поднимется почти до 100 метров, её будет видно за 10–15 километров.
Общая площадь двух очередей — 142,7 тысячи квадратных метров, стоимость проекта — 27 млрд рублей. На стройке сейчас работают 800–1200 человек, строители возводят по два-три этажа в месяц. Ввести объект в эксплуатацию планируют к концу 2026 года, а заселять студентов начнут с сентября 2027 года.
«Кампус станет настоящим украшением Уфы, — не раз говорил Радий Хабиров. — Мы создаём уникальную среду для студентов — не просто общежитие, а пространство для жизни, учёбы, науки, спорта и культуры. Я действительно считаю, что мы строим один из лучших кампусов в стране. Приглашаю абитуриентов из нашей республики и других регионов поступать в вузы Башкортостана».
В жилых башнях кампуса предусмотрено около 1,4 тысячи номеров. Это не общежитие в классическом понимании: комнаты соответствуют высокому гостиничному уровню, с панорамными окнами на реку Белую. В каждом номере будет всё необходимое для комфортной жизни и учёбы. Общий стилобат объединит жилые здания и станет центром студенческой жизни: здесь будут коворкинги, библиотека, кафе, спортивные зоны, бассейн. Предусмотрен и детский сад для студентов, у которых уже есть дети.
Научно-образовательная часть кампуса уже работает. В 2024 году открылся IQ-парк, в 2025 году — Геномный центр, где занимаются генетикой, медицинской геномикой, биоинформатикой и программированием в рамках «Школы 21».
В структуре кампуса объединились пять университетов, работают около 20 лабораторий, передовая инженерная школа «Моторы будущего», мастерская киберфизических инноваций «Берлога» и «Точка кипения» — пространство для развития технологических команд.
А буквально несколько дней назад в Чанчжоу (КНР) состоялась официальная церемония открытия совместного российско-китайского института, который объединит резидента Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ с Университетом Чанчжоу. Официальный старт работы института открывает набор на передовые программы бакалавриата, а первые занятия в современных аудиториях начнутся уже в сентябре 2026 года.
По словам председателя госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светланы Мустафиной, республика стремится расширять стратегическое сотрудничество, в том числе в научно-образовательной сфере. В 2025 году на базе Межвузовского студенческого кампуса начал работу Центр китайского языка и культуры, который позволяет решать все новые и новые задачи нашего взаимодействия с КНР.
На базе кампуса также создадут Региональный центр искусственного интеллекта. По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, это станет точкой сборки компетенций и «единым окном» для заказчиков, где научные разработки будут быстрее внедряться в реальный сектор.
Выделенные правительством 3,6 млрд рублей пойдут на завершение строительства жилых башен и инженерной инфраструктуры. По словам Михаила Мишустина, средства помогут регионам «в запланированные сроки закончить строительство кампусов и своевременно ввести их в эксплуатацию».
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, посетивший уфимский кампус в рамках рабочей поездки, высоко оценил ход строительства и подписал дорожную карту второй очереди.
«Республика Башкортостан активно пользуется мерами государственной поддержки. Мы увидели конкретные результаты участия в федеральных проектах. Уверен, что регион продолжит создавать все условия для синергии образования, науки и инноваций», — подчеркнул вице-премьер.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что кампусы меняют роль университетов и научных организаций в развитии регионов.
«Кампусы позволяют переосмыслить роль университетов, научных организаций в развитии страны и региона. Они должны придать новый импульс взаимодействию университетов и научных организаций на территориях», — заявил глава минобрнауки на профильной сессии, где Башкирия представляла свой проект.
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