Башкирию назвали в числе лидеров по выполнению нацпроектов и программ

В ходе заседания президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин обратил внимание на необходимость усилить работу по вводу жилья и исключить отставания. Особое внимание он поручил уделить показателю доступности жилья, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Марат Хуснуллин отметил, что на сегодняшний день в числе лидеров по выполнению ключевых показателей нацпроектов и федеральных программ находятся Чеченская Республика, Вологодская, Пензенская, Саратовская, Свердловская области, а также республики Башкортостан и Бурятия.