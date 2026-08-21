Врач из Уфы объяснила, почему «пьяному море по колено»

Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Башкирии Татьяна Старостина считает поговорку «пьяному море по колено» достаточно опасным мифом. Все потому, что травмы, полученные в период алкогольной интоксикации, чаще всего серьезнее и их больше, чем в трезвом состоянии.

«Во время алкогольной интоксикации человек находится в мышечной релаксации, то есть создается эффект „тряпичной куклы“. Сам по себе алкоголь и любое психоактивное вещество блокирует кору головного мозга, так как это нейротоксичный яд. Соответственно, в момент получения травмы (удара) человек расслаблен, он не группируется, не напрягается. Это позволяет растянуть удар по времени и снизить пиковую нагрузку на кости. Поэтому переломы у пьяных людей случаются реже при падении с высоты или столкновении с чем-то. Но последствия этих травм намного серьезнее», — объяснила журналисту агентства «Башинформ» психиатр-нарколог.

По словам врача, также на травмы влияет потеря памяти. Алкоголь отключает структуру головного мозга в виде гиппокампа. То есть человек может получить серьезный ушиб, травму, разрывы связок, все, что угодно, но наутро не помнить об этом. По-обывательски, мозг не записал момент острой боли.

И третье – болевой порог. Как объяснила Татьяна Старостина, любое психоактивное вещество действует как анестетик. Человек в состоянии интоксикации не чувствует острой боли, например, в момент ДТП, драк.

«Соответственно, человек не кричит, продолжает двигаться, он не лежит. В болевом синдроме он продолжает двигаться, создавать иллюзию, что все нормально. Но в любом случае „расплата“ — впереди. Не будем скрывать то, что после отсутствия группировки пьяные пациенты бьются затылком, виском, у них появляются очень обширные субдуральные гематомы, которые в итоге приводят к смертельным кровоизлияниям, поэтому такое мнимое благополучие в дальнейшем может привести к фатальному исходу», — поделилась медик.

Собеседник агентства рассказала, что в алкогольном опьянении человек не чувствует и внутренних кровотечений, разрыва внутренних органов. Проявляется это все только после того, когда уже возник геморрагический шок.

«Любая интоксикация — это риск для здоровья. Если человек понимает, что в его жизни алкоголь перешел от веселья в пагубность, надо в любом случае обращаться к специалистам, врачам, психиатрам-наркологам. Наблюдение врача — это не карательная мера, а толчок в трезвую жизнь», — подчеркнула главный внештатный психиатр-нарколог регионального минздрава.

Ранее Башинформ публиковал мнение психиатра-нарколога о главной проблеме современности.