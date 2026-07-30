Новый век «Башфармации»: какие планы предприятие строит на будущее?

С заботой о людях

«Башфармация» — не просто очередная аптечная сеть. Это один из ключевых инструментов государственной политики в сфере здравоохранения. Механизм, который обеспечивает доступность жизненно важных препаратов для сотен тысяч жителей Башкирии.

Представьте: в отдалённом селе живёт тяжелобольной человек. Ему постоянно нужны дорогостоящие лекарства, которые поддерживают качество жизни. Коммерческих аптек поблизости нет, им нерентабельно открываться в глубинке. Именно в таких точках работает государственная аптека. Её задача — вовремя доставить лекарства туда, где их ждут. Потому что за каждым льготным рецептом — человек и его история.

Сегодня сеть «Башфармации» насчитывает 168 аптек и аптечных пунктов, а также 14 точек оптики по всей республике. Ежедневно в них обслуживают до 15 тысяч льготников. За 2025 год было обслужено более 2 миллионов рецептов для 726 тысяч человек.

До конца года предприятие планирует открыть ещё 100 аптечных пунктов на базе медицинских организаций. Инвестиции в новые подразделения составят около 50 миллионов рублей.

«Планируем открывать новые пункты, особенно в поликлиниках, чтобы пациент мог получить лекарство сразу после визита к врачу. В первую очередь речь идёт об удобстве для людей. Только в Уфе появится более 20 таких объектов. Например, в 22-й и 21-й больницах аптеки уже лицензируются — значит, скоро заработают», — рассказал «Башинформу» генеральный директор предприятия Владимир Забрудский.

Отдельная история — рецептурное производство. В прошлом году ассортимент собственных препаратов вырос с 300 до 340 наименований. Лекарства по индивидуальным рецептам здесь изготавливают вручную — так же, как и много лет назад. С тем же вниманием к каждому грамму, к каждой капле. Такие препараты больше нигде не купишь.

«За каждым рецептом — конкретный человек, и мы это помним. Мы государственное предприятие, и наша цель — защищать здоровье граждан», — подчеркнул Владимир Забрудский.