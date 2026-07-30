Новый век «Башфармации»: какие планы предприятие строит на будущее?

«Башфармация» — не просто очередная аптечная сеть. Это один из ключевых инструментов государственной политики в сфере здравоохранения. Механизм, который обеспечивает доступность жизненно важных препаратов для сотен тысяч жителей Башкирии.
Представьте: в отдалённом селе живёт тяжелобольной человек. Ему постоянно нужны дорогостоящие лекарства, которые поддерживают качество жизни. Коммерческих аптек поблизости нет, им нерентабельно открываться в глубинке. Именно в таких точках работает государственная аптека. Её задача — вовремя доставить лекарства туда, где их ждут. Потому что за каждым льготным рецептом — человек и его история.
Сегодня сеть «Башфармации» насчитывает 168 аптек и аптечных пунктов, а также 14 точек оптики по всей республике. Ежедневно в них обслуживают до 15 тысяч льготников. За 2025 год было обслужено более 2 миллионов рецептов для 726 тысяч человек.
До конца года предприятие планирует открыть ещё 100 аптечных пунктов на базе медицинских организаций. Инвестиции в новые подразделения составят около 50 миллионов рублей.
«Планируем открывать новые пункты, особенно в поликлиниках, чтобы пациент мог получить лекарство сразу после визита к врачу. В первую очередь речь идёт об удобстве для людей. Только в Уфе появится более 20 таких объектов. Например, в 22-й и 21-й больницах аптеки уже лицензируются — значит, скоро заработают», — рассказал «Башинформу» генеральный директор предприятия Владимир Забрудский.
Отдельная история — рецептурное производство. В прошлом году ассортимент собственных препаратов вырос с 300 до 340 наименований. Лекарства по индивидуальным рецептам здесь изготавливают вручную — так же, как и много лет назад. С тем же вниманием к каждому грамму, к каждой капле. Такие препараты больше нигде не купишь.
«За каждым рецептом — конкретный человек, и мы это помним. Мы государственное предприятие, и наша цель — защищать здоровье граждан», — подчеркнул Владимир Забрудский.
Склад «Башфармации» в Уфе можно назвать сердцем предприятия. Сюда поступают лекарства, закупленные министерством здравоохранения, а затем распределяются по районам и городам. Ежедневно спецмашины выходят на маршруты, чтобы вовремя доставить препараты пациентам.
В 1970-х годах площадку для склада выбрали на улице Батырской. Тогда это была окраина города, и с точки зрения логистики место было удобным. Не нужно было пересекать весь город в потоке машин. Но Уфа стремительно выросла. Теперь путь к складу занимает часы из-за пробок.
Растёт не только город, но и число пациентов, которым нужны льготные лекарства. Мощностей старого склада уже не хватает, оборудование морально устарело.
Поэтому в новом столетии перед предприятием стоит масштабная задача — построить под Уфой современный комплекс со складом, офисом и заводом по производству физраствора. Это позволит полностью закрыть потребность республики в этом жизненно важном препарате.
«Место уже выбрано, выходим с инициативой на "Инвестчас" к Главе Башкортостана, будем просить поддержки у руководства республики. Рассчитываем, что нас услышат, потому что вопрос стоит остро, - поделился планами генеральный директор. - Новое оборудование и конвейерная лента увеличат производительность в 15,5 раза. Мы сможем поставлять лекарства не только льготникам, но и в госпитальный сегмент — больницы и стационары».
Сто лет - огромный срок. «Башфармация» прошла путь от двух аптек до крупнейшей государственной сети, переживая вместе со страной и республикой самые непростые времена, в том числе Великую Отечественную войну и период пандемии.
Сегодня предприятие смотрит в будущее: новые аптечные пункты, современный складской комплекс, собственное производство. Но главное остаётся неизменным — забота о людях. Именно она была, есть и будет главной миссией в новом столетии.
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