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16:10 (UTC+5), 30 Июля 2026

Новый век «Башфармации»: какие планы предприятие строит на будущее?

Крупнейшему госпредприятию республики исполнилось 100 лет. Свою историю «Башфармация» начинала с двух аптек, а сегодня это сеть из 168 точек, ежедневно обслуживающая более 15 тысяч льготников. Впереди – новое столетие с планами по расширению возможностей и новые вызовы времени.

Фото: ГУП "Башфармация" | Архив
Ляйсан Закирова
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С заботой о людях

«Башфармация» —  не просто очередная аптечная сеть. Это один из ключевых инструментов государственной политики в сфере здравоохранения. Механизм, который обеспечивает доступность жизненно важных препаратов для сотен тысяч жителей Башкирии.

Представьте: в отдалённом селе живёт тяжелобольной человек. Ему постоянно нужны дорогостоящие лекарства, которые поддерживают качество жизни. Коммерческих аптек поблизости нет, им нерентабельно открываться в глубинке. Именно в таких точках работает государственная аптека. Её задача — вовремя доставить лекарства туда, где их ждут. Потому что за каждым льготным рецептом — человек и его история.

Сегодня сеть «Башфармации» насчитывает 168 аптек и аптечных пунктов, а также 14 точек оптики по всей республике. Ежедневно в них обслуживают до 15 тысяч льготников. За 2025 год было обслужено более 2 миллионов рецептов для 726 тысяч человек.

До конца года предприятие планирует открыть ещё 100 аптечных пунктов на базе медицинских организаций. Инвестиции в новые подразделения составят около 50 миллионов рублей.

«Планируем открывать новые пункты, особенно в поликлиниках, чтобы пациент мог получить лекарство сразу после визита к врачу. В первую очередь речь идёт об удобстве для людей. Только в Уфе появится более 20 таких объектов. Например, в 22-й и 21-й больницах аптеки уже лицензируются — значит, скоро заработают», — рассказал «Башинформу» генеральный директор предприятия Владимир Забрудский.

Отдельная история — рецептурное производство. В прошлом году ассортимент собственных препаратов вырос с 300 до 340 наименований. Лекарства по индивидуальным рецептам здесь изготавливают вручную — так же, как и много лет назад. С тем же вниманием к каждому грамму, к каждой капле. Такие препараты больше нигде не купишь.

«За каждым рецептом — конкретный человек, и мы это помним. Мы государственное предприятие, и наша цель — защищать здоровье граждан», —  подчеркнул Владимир Забрудский.

Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
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Новые горизонты

Склад «Башфармации» в Уфе можно назвать сердцем предприятия. Сюда поступают лекарства, закупленные министерством здравоохранения, а затем распределяются по районам и городам. Ежедневно спецмашины выходят на маршруты, чтобы вовремя доставить препараты пациентам.

В 1970-х годах площадку для склада выбрали на улице Батырской. Тогда это была окраина города, и с точки зрения логистики место было удобным. Не нужно было пересекать весь город в потоке машин. Но Уфа стремительно выросла. Теперь путь к складу занимает часы из-за пробок.

Растёт не только город, но и число пациентов, которым нужны льготные лекарства. Мощностей старого склада уже не хватает, оборудование морально устарело.

Поэтому в новом столетии перед предприятием стоит масштабная задача — построить под Уфой современный комплекс со складом, офисом и заводом по производству физраствора. Это позволит полностью закрыть потребность республики в этом жизненно важном препарате.

«Место уже выбрано, выходим с инициативой на "Инвестчас" к Главе Башкортостана, будем просить поддержки у руководства республики. Рассчитываем, что нас услышат, потому что вопрос стоит остро, - поделился планами генеральный директор. - Новое оборудование и конвейерная лента увеличат производительность в 15,5 раза. Мы сможем поставлять лекарства не только льготникам, но и в госпитальный сегмент — больницы и стационары».

Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»

Сто лет - огромный срок. «Башфармация» прошла путь от двух аптек до крупнейшей государственной сети, переживая вместе со страной и республикой самые непростые времена, в том числе Великую Отечественную войну и период пандемии.

Сегодня предприятие смотрит в будущее: новые аптечные пункты, современный складской комплекс, собственное производство. Но главное остаётся неизменным — забота о людях. Именно она была, есть и будет главной миссией в новом столетии.

Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
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