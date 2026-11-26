На деле это та же ипотека, только между двумя физлицами, и если долг не вернуть, квартиру можно потерять – статус единственного жилья здесь не защищает. Именно поэтому в конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном нотариальном удостоверении такой ипотеки. О том, что это меняет для заемщиков, и еще одном важном изменении – цифровом оформлении наследства на вклады – говорили на пресс-конференции в ИА «Башинформ» президент Нотариальной палаты Республики Башкортостан Ирина Сухова и председатель комиссии по имиджу и связям с общественностью палаты Марина Щирская. Беседу модерировал главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов. Разговор получился плотным, с разбором конкретных жизненных ситуаций, и вышел далеко за рамки формальных ответов.
Ситуация, знакомая многим: срочно потребовались деньги на лечение или помощь близким, банк в займе отказал, и на горизонте появляется частный кредитор, готовый предоставить заем под залог квартиры. Человек рассуждает: «Ну и ладно, заложу, получу деньги и верну долг, а если не отдам – не страшно, ведь единственное жилье по закону не заберут». И это самое опасное заблуждение, говорит Ирина Сухова.
Большинство рисков начинается с того, что многие не видят разницы между договором займа и договором займа под залог квартиры. Первый – это обязательство вернуть деньги на определённых условиях, без всякого обеспечения. Второй – фактически уже ипотека, даже если кредитором выступает не банк, а частное лицо, и если долг не возвращен, жилье может перейти кредитору. Не понимая этого, заемщики соглашаются на условия, последствия которых осознают уже в суде.
Именно поэтому в конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном нотариальном удостоверении договоров ипотеки между физическими лицами (в том числе ИП) при залоге жилой недвижимости. Инициатива должна защитить граждан, так как на рынке частных займов много «серых» кредиторов и кабальных условий. Нотариус в такой сделке нужен не для печати – он проверяет личности и полномочия сторон, выясняет их действительную волю и разъясняет последствия до подписания, а не после того, как возник спор. Нотариус Ольга Зонова из Уфы привела реальный случай. К ней пришли оформлять заем под залог квартиры, при этом сумма займа и стоимость квартиры были несопоставимы, и жилплощадь в случае невозврата долга можно было потерять. После разъяснения нотариуса клиенты отказались от сделки.
Об эффективности нотариальной формы говорит статистика. По данным исследования за период с 2020 по 2025 год, на нотариально удостоверенные сделки приходилось только 4,5% приговоров по делам о мошенничестве с недвижимостью. Для сравнения: 49,1% приходилось на сделки, которые граждане заключали самостоятельно, 32,8% – на сделки с участием посредников, и 13,6% – на сделки через цифровые платформы. В 2025 году частота мошенничества по нотариальной модели составила 0,56 случая на 10 тысяч сделок. Нотариальные сделки оказались примерно в 11 раз безопаснее сделок, заключенных сторонами самостоятельно, в 7 раз безопаснее сделок с посредниками и в 3 раза безопаснее сделок через онлайн-сервисы.
Другой пример, когда граждан могут ввести в заблуждение – если вместо договора займа под залог квартиры предлагают подписать договор купли-продажи, объясняя, что это только формальность: вернете деньги – квартиру переоформим обратно.
«Продажа квартиры – не формальность и не то же самое, что залог. Такой договор предусматривает переход права собственности, а устное обещание вернуть жилье не заменяет юридически оформленных условий. Поэтому один из главных советов гражданам: если содержание документа не совпадает с тем, о чем вы договаривались, остановитесь. Не подписывайте его только потому, что вас торопят или убеждают, что «так делают все», – говорит президент Нотариальной палаты Республики Башкортостан Ирина Сухова.
Отдельно участники разговора коснулись эффекта, который произвело на рынок недвижимости резонансное дело известной певицы. На вопрос Руслана Шарафутдинова о том, изменилось ли что-то после этой истории, Ирина Сухова ответила, что люди стали чаще обращаться к нотариусам даже там, где обязательная форма не требуется. По её словам, в Уфе тоже есть своя «Лариса Долина»: была аналогичная сделка, совершённая в простой письменной форме, а после подписания продавец признался, что находился под влиянием мошенников. Сейчас идёт судебное разбирательство.
Подводя итог разговору о договорах займах под залог жилья, Ирина Сухова назвала главные признаки, которые должны насторожить человека при оформлении такого договора. В первую очередь, если сумма займа несоразмерно мала по сравнению со стоимостью закладываемой квартиры. Далее – мелкий шрифт: скрытые комиссии и гигантские штрафы за малейшую просрочку, прописанные в договоре. Также должно насторожить психологическое давление, когда торопят и говорят, что «все так делают» и когда предлагают оформить не залог, а договор купли-продажи, убеждая, что это просто формальность. И, наконец, категорически не следует закладывать единственное жилье, так как иммунитет на него не распространяется, если человек сам оформил ипотеку. Если хотя бы один из этих признаков присутствует, нужно остановиться, не подписывать документы и получить независимое правовое разъяснение.
Вторая часть пресс-конференции касалась цифровизации нотариата. Как рассказала Марина Щирская, с 1 октября 2026 года в любом регионе России можно оформить цифровое свидетельство о праве на наследство на денежные средства. Это совместный проект Федеральной нотариальной палаты, Минцифры и Сбербанка.
Наследник, как и раньше, в течение 6 месяцев обращается к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Нотариус проверяет документы, круг наследников и делает запросы в банк. Когда срок вступления в наследство подходит, наследник приходит к нотариусу за свидетельством. И тут у него есть выбор: получить традиционную бумагу или цифровую.
«Если выбран цифровой формат, нотариус формирует электронный документ в Единой информационной системе нотариата. Документ уходит в личный кабинет наследника на Госуслугах, наследник прямо в кабинете нотариуса заходит в приложение Сбербанка, дает согласие на обработку документа и выбирает счет, на который нужно перевести деньги. С момента получения цифрового свидетельства до зачисления денежных средств на счет наследника проходит около 20–25 минут. В Башкирии такой опыт уже есть – первые цифровые свидетельства выдали нотариусы в Салавате, Стерлитамаке и Красноусольском», – рассказала председатель комиссии по имиджу и связям с общественностью Нотариальной палаты Республики Башкортостан Марина Щирская.
Чтобы получить деньги онлайн, у наследника должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах и установленное приложение банка. Если человек не пользуется смартфонами, он всегда может выбрать традиционный бумажный вариант свидетельства и пойти в банк лично. Стоимость оформления цифрового и бумажного свидетельства одинакова. Нотариус из цепочки не исчезает, именно он несет ответственность за проверку круга наследников и подлинность документов. Сервис пока работает только со вкладами в Сбере, но в перспективе к проекту могут присоединяться и другие банки.
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