Большинство рисков начинается с того, что многие не видят разницы между договором займа и договором займа под залог квартиры. Первый – это обязательство вернуть деньги на определённых условиях, без всякого обеспечения. Второй – фактически уже ипотека, даже если кредитором выступает не банк, а частное лицо, и если долг не возвращен, жилье может перейти кредитору. Не понимая этого, заемщики соглашаются на условия, последствия которых осознают уже в суде.

Именно поэтому в конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном нотариальном удостоверении договоров ипотеки между физическими лицами (в том числе ИП) при залоге жилой недвижимости. Инициатива должна защитить граждан, так как на рынке частных займов много «серых» кредиторов и кабальных условий. Нотариус в такой сделке нужен не для печати – он проверяет личности и полномочия сторон, выясняет их действительную волю и разъясняет последствия до подписания, а не после того, как возник спор. Нотариус Ольга Зонова из Уфы привела реальный случай. К ней пришли оформлять заем под залог квартиры, при этом сумма займа и стоимость квартиры были несопоставимы, и жилплощадь в случае невозврата долга можно было потерять. После разъяснения нотариуса клиенты отказались от сделки.

Об эффективности нотариальной формы говорит статистика. По данным исследования за период с 2020 по 2025 год, на нотариально удостоверенные сделки приходилось только 4,5% приговоров по делам о мошенничестве с недвижимостью. Для сравнения: 49,1% приходилось на сделки, которые граждане заключали самостоятельно, 32,8% – на сделки с участием посредников, и 13,6% – на сделки через цифровые платформы. В 2025 году частота мошенничества по нотариальной модели составила 0,56 случая на 10 тысяч сделок. Нотариальные сделки оказались примерно в 11 раз безопаснее сделок, заключенных сторонами самостоятельно, в 7 раз безопаснее сделок с посредниками и в 3 раза безопаснее сделок через онлайн-сервисы.

Другой пример, когда граждан могут ввести в заблуждение – если вместо договора займа под залог квартиры предлагают подписать договор купли-продажи, объясняя, что это только формальность: вернете деньги – квартиру переоформим обратно.