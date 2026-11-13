В ЖК «Холмогоры» начинается заселение первого дома

В жилом комплексе «Холмогоры» начинается заселение первого дома. Собственники квартир в 12-м литере «Ломоносовский» получают ключи и готовятся к переезду. Теперь вместо планировок и визуализаций – собственная квартира и планы по её обустройству.
Первый дом уже встречает жителей
«Холмогоры» расположены на одной из самых высоких точек географического центра Уфы, рядом с лесным массивом, неподалёку от ТРЦ «Планета». Всего в минуте от комплекса проходит тропа Уфимского ожерелья. Пробежка, прогулка с собакой или велосипедная поездка по лесному маршруту могут стать частью привычного дня.
Территория возле литера «Ломоносовский» уже благоустроена: здесь высажены растения, обустроены современные детские площадки. В дальнейшем на участке площадью около шести гектаров появятся прогулочные и велосипедные маршруты, спортивные площадки, места для отдыха и общения.
Одна из необычных деталей ландшафтного проекта – терапевтические газоны для спокойного отдыха и непосредственного контакта с природой. Многоуровневое озеленение с деревьями, кустарниками, злаками и цветущими растениями будет менять облик двора в течение сезона.
Для детей и подростков появятся игровые пространства по возрастам, скейт-парк и зоны воркаута. Среди других решений – рабочие места на свежем воздухе с розетками, помещения для занятий с репетиторами, закрытый фитнес-зал, зона «посади сам», творческие и ремонтные мастерские, смотровая площадка с телескопом на кровле 25-этажного дома и событийная площадь с амфитеатром для праздников и встреч соседей. Эти пространства появятся на следующих этапах проекта.
Что скрывается за дверями первого дома
В 12-м литере есть немало решений, которые сложно оценить по фотографии фасада, но легко заметить в повседневной жизни.
Например, дополнительная фильтрация воды. Система помогает снижать содержание примесей, влияющих на состояние сантехники и бытовой техники. Ещё одна деталь – тёплые полы в холлах квартир.
Металлические входные двери имеют базальтовое утепление, два контура уплотнения, замки BORDER и ночную задвижку. Такая конструкция помогает сохранять тепло, снижать проникновение шума и обеспечивает безопасность квартиры.
В доме установлены скоростные лифты Brilliant с увеличенными кабинами и прямым доступом в подземный паркинг. Даже здесь продолжается природная тема «Холмогор»: поездку сопровождает фоновое пение птиц.
Входные группы выполнены по дизайнерскому проекту. Просторные холлы, безбарьерные входы и помещения для хранения колясок и велосипедов позволяют освободить квартиры и общие коридоры от лишних вещей.
Есть в доме и менее привычные помещения. Для владельцев домашних животных оборудована отдельная лапомойка – после прогулки питомцу можно помыть лапы ещё до возвращения домой. Другое помещение предназначено для мытья колёс велосипедов и детских колясок.
Отдельного внимания заслуживают квартиры с собственными террасами. Здесь можно устроить уголок для утреннего кофе, разместить растения или проводить вечера на свежем воздухе. Близость леса делает такие террасы особенно привлекательными.
Технологии для нового дома
В «Холмогорах» предусмотрена система «Умный дом» класса В. Жилой комплекс стал первым в России, получившим подтверждение соответствия этому классу от ЕРЗ.РФ. Система объединяет видеонаблюдение, домофонию, контроль доступа и другие функции, которыми можно управлять со смартфона.
К началу заселения ГК «Стратег» подготовила для первых собственников подарок – набор устройств «Умная квартира». В него входят умная колонка, розетка, датчики температуры и влажности, открытия двери и терморегулятор. С их помощью жители смогут управлять подключёнными устройствами, контролировать микроклимат и настраивать домашние функции под свои потребности.
У «Холмогор» начинается новая история
Получение ключей – событие, которого будущие жители ждут с момента покупки квартиры. Впереди выбор интерьера, переезд, первые гости и знакомство с соседями.
С началом заселения литер «Ломоносовский» переходит к эксплуатации. Обслуживанием дома будет заниматься УК «Стратегия» – собственная управляющая компания ГК «Стратег».
Для самых маленьких новосёлов подготовили журнал-раскраску о приключениях Холмогориков – сказочных персонажей, которые знакомят детей с новым домом через увлекательные истории и задания. Это ещё один способ сделать первое знакомство с «Холмогорами» интересным для всей семьи.
Постепенно будут заселяться квартиры, появятся привычные маршруты и любимые места для прогулок. Двор наполнится детскими голосами, а в окнах по вечерам начнёт загораться свет.
Для «Холмогор» начинается особенная глава. Пока жилой комплекс продолжает расти, его первый дом уже наполняется жизнью. Совсем скоро здесь появятся свои традиции и добрые соседские истории. Ведь настоящий дом создают не только стены, но и люди, которые в нём живут.
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