В ЖК «Холмогоры» начинается заселение первого дома

Входные группы выполнены по дизайнерскому проекту. Просторные холлы, безбарьерные входы и помещения для хранения колясок и велосипедов позволяют освободить квартиры и общие коридоры от лишних вещей.

Есть в доме и менее привычные помещения. Для владельцев домашних животных оборудована отдельная лапомойка – после прогулки питомцу можно помыть лапы ещё до возвращения домой. Другое помещение предназначено для мытья колёс велосипедов и детских колясок.

Отдельного внимания заслуживают квартиры с собственными террасами. Здесь можно устроить уголок для утреннего кофе, разместить растения или проводить вечера на свежем воздухе. Близость леса делает такие террасы особенно привлекательными.

Технологии для нового дома

В «Холмогорах» предусмотрена система «Умный дом» класса В. Жилой комплекс стал первым в России, получившим подтверждение соответствия этому классу от ЕРЗ.РФ. Система объединяет видеонаблюдение, домофонию, контроль доступа и другие функции, которыми можно управлять со смартфона.

К началу заселения ГК «Стратег» подготовила для первых собственников подарок – набор устройств «Умная квартира». В него входят умная колонка, розетка, датчики температуры и влажности, открытия двери и терморегулятор. С их помощью жители смогут управлять подключёнными устройствами, контролировать микроклимат и настраивать домашние функции под свои потребности.

У «Холмогор» начинается новая история

Получение ключей – событие, которого будущие жители ждут с момента покупки квартиры. Впереди выбор интерьера, переезд, первые гости и знакомство с соседями.

С началом заселения литер «Ломоносовский» переходит к эксплуатации. Обслуживанием дома будет заниматься УК «Стратегия» – собственная управляющая компания ГК «Стратег».

Для самых маленьких новосёлов подготовили журнал-раскраску о приключениях Холмогориков – сказочных персонажей, которые знакомят детей с новым домом через увлекательные истории и задания. Это ещё один способ сделать первое знакомство с «Холмогорами» интересным для всей семьи.

Постепенно будут заселяться квартиры, появятся привычные маршруты и любимые места для прогулок. Двор наполнится детскими голосами, а в окнах по вечерам начнёт загораться свет.

Для «Холмогор» начинается особенная глава. Пока жилой комплекс продолжает расти, его первый дом уже наполняется жизнью. Совсем скоро здесь появятся свои традиции и добрые соседские истории. Ведь настоящий дом создают не только стены, но и люди, которые в нём живут.