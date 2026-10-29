Прививка от забвения: Белорусский реквием «Каждый третий» как щит памяти

Но это событие стало чем-то большим, чем просто культурный обмен между братскими республиками. В зале, где плечом к плечу сидели Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко, творилась история. Это была история о том, как цифра превращается в живую, дышащую память, способную защитить будущее.
Перед началом самого действа фойе зала превратилось в живую карту общей судьбы. Здесь пахло свежим хлебом — тем самым, из отжима сахарной свеклы и древесных опилок, которым кормили узников концлагерей. Его приготовили и привезли коллеги из «Минскхлебпрома». Этот вкус пепла и стойкости задавал тон всему вечеру. На интерактивных стендах экспозиции «Партизаны Беларуси» посетители искали своих предков, а рядом, на баннерах выставки «Боевые формирования Башкортостана», читали о том, как десять дивизий, рожденных в БАССР, освобождали белорусскую землю.
«Когда я бываю с визитом в Беларуси, обязательным пунктом посещаю мемориальные объекты и музеи, посвящённые Великой Отечественной войне. И выставка, и концерт имеют огромное значение, — поделился Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов. — Мы видим, что нацизм поднимает голову. Советский народ, впоследствии народы бывшего Советского Союза, руководство этих государств очень деликатно относились к этим вопросам. Мы как-то стеснялись говорить о том, что по факту был самый настоящий геноцид не только белорусского народа, русского народа и других народов. Поэтому старались каким-то образом деликатно говорить о зверствах, которые устраивались. Об этом сейчас очень важно говорить. Мы должны говорить, чтобы это никогда больше не произошло. Растёт молодёжь, и они растут в очень сложной информационной среде, агрессивной, где пытаются переиначить всё и поменять всё с ног на голову. Такие концерты и выставки — хорошая вакцина, прививка против лживых утверждений. Это связующий пояс общей тяжёлой истории, который все народы бывшего Советского Союза сделал близкими, братьями с одной общей историей. И мы сегодня руководителям проекта говорим огромные слова благодарности».
Эти слова — не просто дань вежливости. Это констатация того, что мягкая сила искусства сегодня стала главным оружием в борьбе за умы.
Само название проекта бьет наотмашь. Долгое время символом потерь Беларуси была фраза «каждый четвертый». Но правда страшнее.
«Цифра "каждый третий" – это страшно, но это просто цифра. Но чтобы цифра жила, надо понимать её смысл. А смысл – в памяти. Память – это не просто пассивное созерцание из глубины лет, по прошествии 80 лет. Мы хотим, чтобы эта цифра дошла до каждого сердца и получила персонализацию, — сказал Роман Головченко. — Чтобы увидевшие сегодняшний концерт, сегодняшнюю выставку, поняли, что за этой цифрой раскрываются непрожитые жизни, нереализованные замыслы, разрушенное жильё, погибшие родные. И вот именно такими художественными средствами мы хотим донести, в первую очередь, до молодого поколения для того, чтобы создать исторический щит памяти и сделать прививку от фашизма, нацизма и любой идеологии нетерпимости, неравноправия, отказа народу, нации, любой нации, любому народу в праве на самостоятельное определение своего пути и своей жизни. Вот такой главный месседж нашего проекта».
Концерт в зале стал продолжением этого разговора. На огромных экранах кадры военной хроники сменялись списками сожженных деревень и уточненными картами концлагерей. В первой части — реквием по утраченным жизням. Во второй — клятва живых. Тысячи зрителей, среди которых было невероятно много молодых лиц, не скрывали слез. Как позже отметит генеральный продюсер проекта Анна Лукашенко, градус сопереживания не падает, даже если для этих ребят война — это уже прадедушкины медали на лацкане пиджака.
«Мы очень пристально отнеслись к материалам и документам при подготовке концерта-реквиема, чтобы не ошибиться, чтобы ни в чем не исказить ни один факт, чтобы максимально раскрыть тематику и охватить весь период Великой Отечественной войны, — рассказала Анна Лукашенко. — Это огромный массив фактов, данных и материалов, подобранных таким образом, чтобы они были доступны любой категории зрителей. Мы не можем не показывать кадры хроники, потому что это правда как она есть. Она не искажена, она такая, как она снята телеоператорами, ровно так же мы ее показываем зрителям. И каждый зритель, конечно же, делает свои выводы и уходит с нашего проекта со своими собственными ощущениями».
Уфа вписала свою строку в эту общую летопись. Радий Хабиров напомнил, что более тысячи уроженцев Башкирии партизанили в лесах Беларуси, а госпитали республики возвращали в строй тысячи белорусских бойцов.
«Сегодня Башкортостан принимает уникальный проект наших белорусских товарищей – концерт-реквием "Каждый третий". Он посвящён памяти жертв и героев Великой Отечественной войны, — отметил Глава республики со сцены. — Мы все знаем, что Беларусь первая приняла удар фашистской Германии... И мы сегодня говорим огромные слова благодарности руководителям проекта, белорусскому народу за память, за нежное, тёплое сохранение всего, что связано с Великой Отечественной войной. В зале очень много молодёжи, и я считаю, что для молодёжи, да и для нас всех взрослых это будет очень яркое, значимое событие. Это концерт-память об очень тяжёлых годах, об очень тяжёлых испытаниях, которые выпали на долю наших предков, наших родных людей».
В финале вечера чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Юрий Селивёрстов передал Главе Башкортостана книги. Среди них — пронзительная серия «Геноцид белорусского народа», созданная при поддержке генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Эти тома, основанные на материалах расследования уголовного дела, станут частью фонда Национальной библиотеки Башкортостана. Теперь правда о Хатыни, Тростенце и сотнях других трагедий будет доступна каждому жителю республики.
Когда в зале зажегся свет, люди расходились молча. В руках у некоторых были сложенные фронтовые треугольники — на выставке «Судьбы, сложенные в треугольник» Радий Хабиров и Роман Головченко написали письма 101-летним ветеранам из Уфы, Родиону Лобанову и Нине Климович. Этот бумажный журавлик, переданный столетним свидетелям эпохи, стал лучшим символом вечера. Пока мы способны плакать над письмами с передовой и считать потери не статистикой, а человеческими судьбами, прививка от нацизма работает. И пояс общей истории, о котором говорил Радий Хабиров, держит крепко.
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