Прививка от забвения: Белорусский реквием «Каждый третий» как щит памяти

Перед началом самого действа фойе зала превратилось в живую карту общей судьбы. Здесь пахло свежим хлебом — тем самым, из отжима сахарной свеклы и древесных опилок, которым кормили узников концлагерей. Его приготовили и привезли коллеги из «Минскхлебпрома». Этот вкус пепла и стойкости задавал тон всему вечеру. На интерактивных стендах экспозиции «Партизаны Беларуси» посетители искали своих предков, а рядом, на баннерах выставки «Боевые формирования Башкортостана», читали о том, как десять дивизий, рожденных в БАССР, освобождали белорусскую землю.

«Когда я бываю с визитом в Беларуси, обязательным пунктом посещаю мемориальные объекты и музеи, посвящённые Великой Отечественной войне. И выставка, и концерт имеют огромное значение, — поделился Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов. — Мы видим, что нацизм поднимает голову. Советский народ, впоследствии народы бывшего Советского Союза, руководство этих государств очень деликатно относились к этим вопросам. Мы как-то стеснялись говорить о том, что по факту был самый настоящий геноцид не только белорусского народа, русского народа и других народов. Поэтому старались каким-то образом деликатно говорить о зверствах, которые устраивались. Об этом сейчас очень важно говорить. Мы должны говорить, чтобы это никогда больше не произошло. Растёт молодёжь, и они растут в очень сложной информационной среде, агрессивной, где пытаются переиначить всё и поменять всё с ног на голову. Такие концерты и выставки — хорошая вакцина, прививка против лживых утверждений. Это связующий пояс общей тяжёлой истории, который все народы бывшего Советского Союза сделал близкими, братьями с одной общей историей. И мы сегодня руководителям проекта говорим огромные слова благодарности».

Эти слова — не просто дань вежливости. Это констатация того, что мягкая сила искусства сегодня стала главным оружием в борьбе за умы.

Само название проекта бьет наотмашь. Долгое время символом потерь Беларуси была фраза «каждый четвертый». Но правда страшнее.

«Цифра "каждый третий" – это страшно, но это просто цифра. Но чтобы цифра жила, надо понимать её смысл. А смысл – в памяти. Память – это не просто пассивное созерцание из глубины лет, по прошествии 80 лет. Мы хотим, чтобы эта цифра дошла до каждого сердца и получила персонализацию, — сказал Роман Головченко. — Чтобы увидевшие сегодняшний концерт, сегодняшнюю выставку, поняли, что за этой цифрой раскрываются непрожитые жизни, нереализованные замыслы, разрушенное жильё, погибшие родные. И вот именно такими художественными средствами мы хотим донести, в первую очередь, до молодого поколения для того, чтобы создать исторический щит памяти и сделать прививку от фашизма, нацизма и любой идеологии нетерпимости, неравноправия, отказа народу, нации, любой нации, любому народу в праве на самостоятельное определение своего пути и своей жизни. Вот такой главный месседж нашего проекта».