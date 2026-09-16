«Всё для Победы»: как культура Башкирии сохраняет живое наследие

Уфа сегодня — это не просто географическая точка на карте, а место силы, где прошлое встречается с будущим. Заседание Совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства началось с глубокого символического акта: передачи личного архива Героя Советского Союза Георгия Платонова в Республиканский музей Боевой Славы. Подвиг 99-летнего ветерана, прошедшего от Ржева до Берлина в составе легендарной 16-й гвардейской кавалерийской дивизии (созданной на основе 112-й Башкавдивизии), стал камертоном для всего разговора о будущем культуры региона.

Память как фундамент

Девиз «Всё для Победы!» пронизывает сегодня всю работу в республике. Сфера культуры здесь играет особую, консолидирующую роль. Радий Хабиров лично поприветствовал вернувшихся героев: спустя четыре года службы в зоне специальной военной операции к своим обязанностям директора Национальной библиотеки вернулся Марат Зулькарнаев, развернувший просветительскую работу прямо на фронте. Недавно отправился «за ленточку» поисковик Владимир Волков, сотрудник музея Боевой Славы. Вечная память Ильнару Хатмуллину из Сибайской филармонии — его именем теперь назван концертный зал, о нем снят фильм «Танец героя».

Республиканский музей Боевой Славы получает статус методического центра. Сегодня в нем создано свыше 200 тематических экспозиций с более чем 3 тысячами экспонатов из зоны СВО. Только с начала года эти залы посетили около 17 тысяч участников спецоперации и их семей. Важно, что учреждения культуры становятся точками социокультурной реабилитации: минкультуры поручено выстроить эту работу совместно с Ассоциацией ветеранов СВО.

Масштаб созидания

Но Башкортостан живет не только памятью, но и мощным строительством настоящего. В этом году регион привлек в отрасль культуры рекордные 750 миллионов рублей из федерального бюджета — это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

«В рамках национального проекта «Семья» проведён капитальный ремонт учреждений культуры. Все наши детские школы искусств и колледжи искусств оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. На этой неделе мы открыли 3 модельные библиотеки. Начали строительство новой детской школы искусств в селе Верхние Киги. Башкортостан второй год лидирует по числу участников федеральной программы «Земский работник культуры». В этом году еще 59 специалистов приступили к работе в сельской местности. Продолжаем модернизировать самую большую в стране киносеть. В этом году ожидаем сразу четыре кинопремьеры.

Активно развивается концертная деятельность наших учреждений и творческих организаций в рамках государственного задания. Театральные коллективы гастролируют в десятках регионов. За первое полугодие показали 826 спектаклей, которые посетили около 170 тыс. зрителей.

Планируем разместить культурные пространства в Межвузовском студенческом кампусе, который мы сейчас достраиваем. Поручаю министерству проработать этот вопрос с участием творческих объединений», – сказал Радий Хабиров.

Инфраструктура:

Капитальный ремонт ждет шесть знаковых объектов, включая Дворец культуры имени Нажиба Асанбаева, Сибайский театр драмы и Нефтекамскую филармонию. Началось строительство новой детской школы искусств в селе Верхние Киги. На днях распахнули двери три новые модельные библиотеки.

Нацпроект «Семья»:

Стартовала работа восьми детских культурно-просветительских центров в Уфе, Октябрьском, Сибае и других муниципалитетах. На их оснащение выделено 31 млн рублей. Здесь дети будут осваивать цифровую грамотность, экологию и творчество, играя и создавая совместные арт-объекты. Особое внимание уделено патриотическому воспитанию.

Кадры:

Башкортостан второй год подряд лидирует по числу участников федеральной программы «Земский работник культуры». В этом году еще 59 специалистов уехали работать в сельскую местность, укрепляя культурный суверенитет глубинки.

Модернизация киносети:

Продолжается обновление самой большой в стране сети кинотеатров. Жители республики уже ждут сразу четыре громкие кинопремьеры этого года.

Творчество высокого уровня

Башкирское искусство звучит на федеральном уровне. Наши театры вновь увенчаны главной театральной премией страны «Золотая маска»: Башкирский театр кукол отмечен за постановку «Тьма Египетская», а Татарский театр «Нур» — за спектакль «Гора».

Творческие коллективы выезжают в зону СВО со спектаклями и концертами. Сейчас там находятся артисты Стерлитамакской филармонии. Автор-исполнитель Рамиль Бадамшин объехал республику и другие регионы с программами «Гитара тоже автомат» и «Мы свою Родину не продаем». Вышли знаковые книги Ларисы Абдуллиной («Позывной "Башкир"»), Александра Хваткова («Есть такая страна») и Мунира Кунафина («Я вышел из боя живым»). Завершена работа над фильмом «Фарзана идет на запад», премьера которого состоится 8 октября. Государственный ансамбль имени Гаскарова представил новую патриотическую хореографическую программу.

В Стерлитамаке запущено креативное пространство «Культурный код» — площадка, где бизнес, творчество и наследие создают новые точки экономического роста.

Взгляд в будущее: ШОС и историческое наследие

Глава региона обозначил стратегические задачи. В 2028 году Уфа примет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Это требует колоссальной подготовки инфраструктуры. Планируется модернизация Русского драматического театра, выделены федеральные средства на Госцирк (хотя сроки немного сдвинулись), завершится проектирование Евразийского музея кочевых цивилизаций. Памятник Салавату Юлаеву станет бронзовым, а исторический монумент будет помещен в закрытое помещение для сохранности.

Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти в новых геополитических условиях. Председатель Российского исторического общества в РБ Марат Марданов предложил синхронизировать работу музеев и библиотек, усилив оцифровку краеведения и создание виртуальных выставок.

– Предлагаем синхронизировать деятельность музеев, библиотек и национально-культурных центров так, чтобы вся инфраструктура формировала чувство общности граждан и популяризировала общее наследие народов России. Молодёжь воспринимает историю преимущественно в визуальном формате. Поэтому нужно усилить работу по оцифровке краеведческих материалов, созданию цифровых экскурсий и виртуальных выставок, которые сделают музейное наследие доступным за пределами стен учреждений, – сказал Марат Марданов. – Сохранение исторической памяти – это работа на будущее. Культурные учреждения обладают огромным потенциалом в этой сфере. Уверен, что совместными усилиями мы сможем ответить на вызовы времени и внести свой вклад в нашу Победу.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова подчеркнула необходимость честных пьес и фильмов об участниках СВО без фальши и пафоса.

– Наши театры, филармонии и киностудии должны стать центрами патриотического воспитания нового поколения. Нам нужны современные пьесы, честные фильмы и сильные песни об участниках СВО, о героях нашего времени – добровольцах, врачах, инженерах оборонных заводов. Искусство должно говорить со зрителем на языке современности, без фальши и пафоса, честно показывая цену подвига, – сказала Лилия Гумерова. – Пусть лозунг «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» станет девизом наших поступков и консолидации усилий.

Поручения Главы коснулись и будущего профессионального цеха: начнется реконструкция Дома актера имени Бедер Юсуповой, предстоит определить судьбу Дома композиторов и Дома художников. Композитор Нур Даутов предложил вернуть конкурс «Весенняя капель» — Радий Хабиров поручил проработать эту инициативу с минпросвещения.

Директор Республиканского музея Боевой Славы Ильшат Утяев сообщил, что в Башкортостане создали свыше 200 тематических экспозиций и выставок, где представили более 3 тысяч экспонатов из зоны СВО.

– С начала года музеи посетили около 17 тысяч участников спецоперации и их семей, провели более 2,8 тысячи мероприятий с их участием. Это круглые столы, квиз-игры, историко-патриотические марафоны. Широко практикуем выездные экскурсии и мастер-классы, – отметил Ильшат Утяев. – Башкортостан активно интегрирован в общероссийскую музейную повестку по теме СВО. Наш опыт регулярно представляют на федеральных площадках. Например, в Москве на Международном фестивале «Интермузей. БРИКС+» мы презентовали проект «Культурная реабилитация военнослужащих СВО и их семей в историческом музее».

Руководитель региона обратил внимание, чтобы все экспонаты из зоны специальной военной операции перед установкой в музее обязательно проверялись на предмет безопасности.

От плетения маскировочных сетей в сельских клубах до «Золотых масок» на главных сценах страны — Башкортостан демонстрирует уникальный пример того, как сбережение традиций становится драйвером развития, а культура превращается в несокрушимый щит и надежный мост в завтрашний день.

– На деятелях культуры и искусства огромная ответственность – вы отвечаете за нравственную обстановку в республике. От вашего слова, позиции зависит многое. К вам прислушиваются, вас уважают. Наша общая задача сегодня – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Давайте сосредоточимся именно на этом, – подчеркнул Радий Хабиров.