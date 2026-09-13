Бронзовые исполины Уральских предгорий: Как зубры покоряют Башкирию

10 сентября во время рабочей поездки в Кугарчинский район Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел вольерное хозяйство в природном парке «Мурадымовское ущелье». Этот уникальный проект по возрождению популяции стал настоящим символом экологической ответственности республики.

История возвращения гигантов началась в январе 2023 года. Во время визита в Беларусь Радий Хабиров предложил возродить популяцию исчезнувшего вида на его исторической родине, и Минск горячо поддержал эту инициативу. В кратчайшие сроки была создана межведомственная рабочая группа. Ученые побывали в легендарной Беловежской пуще и вынесли вердикт: суровая красота уральских предгорий идеально подходит для краснокнижных гигантов. После одобрения Минприроды России уже 26 мая первая партия из девяти зубров ступила на башкирскую землю, а в декабре к ним присоединились еще девять сородичей.

«Мы начинали этот проект в сомнениях, но наши леса встретили переселенцев с поистине материнским теплом, — отметил Радий Хабиров в беседе с корреспондентом „Башинформа“. — Хорошая кормовая база, мягкий климат и отсутствие крупных хищников создали идеальные условия. Показатель того, что всё идет правильно — семеро телят, которые родились уже здесь, под шиханами Башкирии. Они прекрасно растут. Проект оправдал себя вдвойне: научный эксперимент перерос в мощный туристический магнит».

Благодаря заботе специалистов, богатой разнотравной базе и мягкому континентальному климату стадо продолжает расти. Недавно на свет появились еще два новорожденных теленка. Сегодня в единственной за пределами Европы полноценной вольной группировке — 33 особи. Реализация проекта продолжается в рамках федерального нацпроекта «Экологическое благополучие». В этом году благодаря инициативе компаний GRASS и RWB Башкортостан принял еще шесть могучих животных из Беловежской пущи. Планы на будущее впечатляют: в 2027 году при поддержке гранта Президентского фонда природы республику должны пополнить еще девять зубров.

Для мониторинга перемещений одной из самок-вожаков надели ошейник с высокоточным радиомаяком. Данные поступают круглосуточно, позволяя ученым понимать, как звери адаптируются к резкой смене погоды и осваивают новые маршруты. Остальная часть стада живет на вольном выпасе. Для туристов проложен специальный маршрут «Тропою зубра», ведущий к демонстрационному вольеру. Здесь, на огороженной территории площадью в несколько футбольных полей, можно наблюдать за величественными животными с безопасного расстояния — почти вплотную, через двухуровневую систему ограждений.

Успех башкирского эксперимента имеет глубокое историческое обоснование. Как рассказал руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН Василий Мартыненко, 20–40 тысяч лет назад зубр был полноправным хозяином этих лесов. Изображения охоты на него до сих пор сохранились в таинственной «Зале Знаков» пещеры Шульган-Таш. Животные обитали здесь со времен последнего ледникового периода (около 100 тысяч лет назад) до эпохи мезолита (16 тысяч лет назад), пока не были истреблены первобытными охотниками. Теперь справедливость восстановлена: вид, занесенный в Красную книгу России, находится под надежной охраной.

Ученые УФИЦ РАН подсчитали: без ущерба для экосистемы парк «Мурадымовское ущелье» может прокормить 70–75 особей. Главная радость экологов заключается в том, что животные нашли свое любимое лакомство именно здесь — это высокий ковыль, который не произрастает в Белоруссии, но в изобилии покрывает просторы Зауралья. Помимо колоссальной силы, лесные быки оказались отличными пловцами и мастерами передвижения по крутым склонам и болотам.

«В мире зубров царит строгий матриархат, — делится наблюдениями Василий Мартыненко. — Именно опытная вожатая ведет семью к водопою и выбирает лучшие пастбища. Самцы же предпочитают отшельничество и присоединяются к стаду лишь в период гона».

Заместитель директора Департамента государственной политики Минэкологии России Сергей Белянский высоко оценил вклад региона в общенациональное дело. Общая численность зубров в стране составляет 3 230 особей. Крупнейшие популяции обитают в Орловской, Калужской, Брянской и Тульской областях, но именно башкирская группировка стала первой за долгое время полностью вольной и самовоспроизводящейся на уровне генетической линии.

–Проект по восстановлению башкирской популяции чистокровных зубров беловежской линии реализуют три года. За это время получен приплод, что говорит о хорошем состоянии группировки, - отметил Сергей Белянский.

Глава Башкортостана поблагодарил федеральное ведомство за поддержку и подчеркнул важность интеграции региональных проектов в единую систему сохранения редких видов. По словам Радия Хабирова, впереди стоит задача определить границы ареала так, чтобы избежать конфликтов между вольными гигантами и сельхозпроизводителями.

Территория природного парка входит в состав биосферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал» (около 350 тысяч гектаров). Однако, как отмечают ученые, для создания действительно жизнестойкой популяции в 2,5 тысячи особей необходимо около 400 тысяч га заповедных земель.

Проект дает мощный импульс развитию внутреннего туризма. Посмотреть на хозяев древних лесов приезжают со всей республики. Глава региона поручил Минтуризму разработать специальные экскурсии, в том числе для представителей старшего поколения в рамках программы «Башкирское долголетие».

«Дикий зверь, мощный, полный достоинства — это истинное украшение нашей природы. Мы закрываем важную государственную повестку. Это наш нравственный долг перед землей предков. И видно, что белорусским зубрам наша природа пришлась по душе — они полюбили Башкортостан», - отметил Радий Хабиров в беседе с корреспондентом "Башинформа".