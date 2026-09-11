Чем живешь, райпо: как кооперация Башкирии вышла в лидеры в России

ОТВЕЧАЯ НОВЫМ ВЫЗОВАМ

— Венер Закиевич, вы возглавили Башпотребсоюз в непростой пандемийный период. Несмотря на трудности, успешно справились и вывели башкирскую кооперацию на шестое место по стране. Какие ключевые шаги привели к этому результату?

— Действительно, было непростое время, и нам пришлось с нуля перестроить работу системы. Многие кооператоры не понимали, что от них требуется. Я долгие годы работал в этой сфере, поэтому знал все проблемные точки. Первой и самой сложной задачей для нас стало сохранение кооперативной собственности. Мы начали с ремонта зданий, приводили в порядок документацию. В одном районе пришлось выкупать объекты, заложенные в банк из-за накопленных кредитов. Кроме того, сохранили и приумножили все направления Башпотребсоюза.

— Какие направления наиболее перспективны сегодня?

— Потребительская кооперация занимается торговлей, общественным питанием и производством. Общепит — сложное, но очень рентабельное направление. На территории республики 60 наших предприятий могут одновременно обслужить 5000 посетителей. Ведется постоянная работа по модернизации заведений, и мы стремимся, чтобы кафе и столовые стали предприятиями общепита нового уровня. А их развитие поспособствует активизации заготовительной отрасли.

Кроме того, в нынешних реалиях выгодно заниматься производством. Тем более что наша продукция имеет преимущество благодаря высокому качеству. Мы изготавливаем ее из продуктов, которые закупаем у населения. К примеру, это картофель, овощи, плоды, ягоды. Для этого планируем построить крупный магазин с приемным пунктом, куда покупатели могут приносить свою продукцию, получая взамен деньги или обменивая на наши товары. Благо ассортимент большой. Это Кармаскалинский, Кандринский хлеб, Бакалинские колбасы и казылык, в Альшеевском, Бакалинском и Бижбулякском районах наши кооперативные организации разливают вкусный и качественный лимонад. В Балтачевском районе производится уникальный напиток — балан катыгы. Куда бы мы ни отправлялись, будь то всероссийские или международные форумы, достойно представляем продукцию, произведенную в нашей республике. 141 продукт отмечен знаком качества «Продукт Башкортостана».