Чем живешь, райпо: как кооперация Башкирии вышла в лидеры в России

По всей стране потребительская кооперация переживает непростые времена. Сначала кооператоров сотрясла пандемия, затем санкции, спецоперация. Но, несмотря на все внешние угрозы, в Башкирии сегодня райпо живет, дышит и развивается. Башпотребсоюз открывает новые торговые точки, производственные площадки, оживляя села и деревни региона. Союз достойно представляет республику на всероссийских и международных форумах и ярмарках. Тому пример — недавняя победа на международном форуме потребительской кооперации в Архангельске. А по итогам 2025 года Башпотребсоюз поднялся на шестую строчку в рейтинге более 70 региональных союзов России.
Чем живет сегодня потребительская кооперация в Башкирии? Как она выполняет свою социальную миссию? Какие преимущества у башкирских кооператоров перед торговыми гигантами? На эти вопросы в интервью «Башинформу» ответил председатель Совета Башпотребсоюза Венер Ильясов.
— Венер Закиевич, вы возглавили Башпотребсоюз в непростой пандемийный период. Несмотря на трудности, успешно справились и вывели башкирскую кооперацию на шестое место по стране. Какие ключевые шаги привели к этому результату?
— Действительно, было непростое время, и нам пришлось с нуля перестроить работу системы. Многие кооператоры не понимали, что от них требуется. Я долгие годы работал в этой сфере, поэтому знал все проблемные точки. Первой и самой сложной задачей для нас стало сохранение кооперативной собственности. Мы начали с ремонта зданий, приводили в порядок документацию. В одном районе пришлось выкупать объекты, заложенные в банк из-за накопленных кредитов. Кроме того, сохранили и приумножили все направления Башпотребсоюза.
— Какие направления наиболее перспективны сегодня?
— Потребительская кооперация занимается торговлей, общественным питанием и производством. Общепит — сложное, но очень рентабельное направление. На территории республики 60 наших предприятий могут одновременно обслужить 5000 посетителей. Ведется постоянная работа по модернизации заведений, и мы стремимся, чтобы кафе и столовые стали предприятиями общепита нового уровня. А их развитие поспособствует активизации заготовительной отрасли.
Кроме того, в нынешних реалиях выгодно заниматься производством. Тем более что наша продукция имеет преимущество благодаря высокому качеству. Мы изготавливаем ее из продуктов, которые закупаем у населения. К примеру, это картофель, овощи, плоды, ягоды. Для этого планируем построить крупный магазин с приемным пунктом, куда покупатели могут приносить свою продукцию, получая взамен деньги или обменивая на наши товары. Благо ассортимент большой. Это Кармаскалинский, Кандринский хлеб, Бакалинские колбасы и казылык, в Альшеевском, Бакалинском и Бижбулякском районах наши кооперативные организации разливают вкусный и качественный лимонад. В Балтачевском районе производится уникальный напиток — балан катыгы. Куда бы мы ни отправлялись, будь то всероссийские или международные форумы, достойно представляем продукцию, произведенную в нашей республике. 141 продукт отмечен знаком качества «Продукт Башкортостана».
— Венер Закиевич, неужели производство выгоднее торговли?
— Конечно, торговля для нас – это тоже важное направление. Мы первыми на территории России подхватили франшизу «КООП Около» (кооператив). Это наш совместный с «Пятёрочкой» проект. Компания с самой минимальной арендной ставкой предоставляет нам новое, современное торговое оборудование и товар на выгодных условиях. Преимущество этой франшизы в том, что мы можем воспользоваться опытом X5 Групп, взяв за основу их огромную базу данных по продажам. На ее основе реально можем выстроить свою матрицу так, чтобы сразу попасть в спрос в зависимости от расположения розничной точки.
Один из самых больших магазинов «КООП Около» недавно открылся в Стерлитамаке, он уже стал популярным. На сегодняшний день в республике работают 239 магазинов. Больше всего их в Бижбулякском районе — 24 магазина. По этому показателю Бижбулякское райпо лидирует не только в республике, но и в стране. За высокие результаты руководителя кооператива Рината Гареева отметили в Москве на расширенном заседании Центросоюза РФ. Сейчас многие регионы обращаются к нам за советами и помощью по созданию сети «КООП Около».
— В вашей системе есть миллиардер – ПО «Бакалы», сегодня и Кармаскалинское райпо показывает хорошие результаты. В чем секрет их успеха?
— В людях. Эти предприятия возглавляют заслуженные работники торговли РБ, кавалеры ордена Салавата Юлаева Александр Николаевич Дырнаев (ПО «Бакалы»), Равис Абузарович Хазиев (Кармаскалинское райпо). Они за короткое время вытащили эти организации из банкротного состояния и сделали их флагманами в Российской Федерации. Объясню почему. Потому что в России — всего лишь 11 миллиардеров (кооперативных организаций, достигших годового оборота в 1 млрд рублей), и одно из них — ПО «Бакалы». Кармаскалинцы тоже приближаются к миллиардному рубежу. В чем секрет их успеха? В видении развития. Многие в республике и стране знают легендарный Кармаскалинский хлеб. Например, Кармаскалинское райпо ежедневно производит 12 тонн хлебобулочной продукции, 500 килограммов кондитерских изделий. Некоторые позиции производимой продукции входят в топ-100 лучших товаров России и РБ. Хлебопроизводство развивается и в Бакалинском районе. Обе кооперативные организации получили сертификат «халяль» на свою продукцию. Халяльные продукты сейчас пользуются большим спросом. Кстати, в ближайшее время мы планируем получить этот знак и на другие виды продукции, чтобы расширить рынок сбыта.
— Кстати, о хлебе. Знаю, что до сих пор есть автолавки, которые по заявкам привозят продукцию жителям отдаленных сел.
— Во всех районах, где есть райпо, продолжают работать автолавки. Да, это нерентабельно. Но мы видим в этом свою социальную миссию. Например, если бабушка из отдаленной деревни в Зианчуринском районе звонит и просит привезти хлеб, райпо формирует заявку и отправляет автолавку. Заявки также поступают в администрации района, и совместно с ними мы эффективно помогаем людям.
22 автолавки обслуживают 261 населенный пункт Республики Башкортостан. Если в прошлом году за полугодие оборот выездной торговли составлял 35,8 млн рублей, то в этом — 36,6 миллиона. Особенно успешно в этом направлении работают кооператоры Аургазинского, Бижбулякского, Бакалинского, Благоварского, Мелеузовского, Кармаскалинского и Зианчуринского районов.
— Знаю, что вы довольно эффективно занимаетесь и подготовкой кадров. Вкладываетесь в будущее?
— У нас два техникума — Башкирский кооперативный техникум в Уфе и Бирский кооперативный техникум. Кстати, у обоих интересная история. Эти учебные заведения были созданы в непростое для Советского Союза время. Конец двадцатых годов, тогда страна переживала голод, и мысли об образовании были далеко не на первом месте. Однако необходимость борьбы с неграмотностью привела к созданию этих техникумов. Они сохранили свою миссию: готовят квалифицированных специалистов и имеют материально-техническую базу. Экономистов, юристов и специалистов других направлений готовит наш техникум. Большое преимущество в том, что наши студенты проходят практику в районах. Летом они могут заработать и помочь родителям. Мы планируем развивать это направление. Это важно для наших детей. Сейчас правила ЕГЭ ужесточились, можно поступить в наши техникумы после 9 класса. Обучение после 9-го класса займет два года, а после 11 класса — один.
Также мы первыми в России при поддержке Башкирского кооперативного техникума и Башпотребсоюза создали кооперативный класс в Бижбулякском районе. Помимо базовой учебы, они изучают экономику и производство. Кстати, первые выпускники кооперативного класса сегодня уже учатся на втором курсе техникума. Бижбулякское райпо полностью оплачивает их обучение, после получения диплома эти специалисты должны вернуться в район и занять свои места в кооперативах. Башпотребсоюз для отличников учредил ежемесячную стипендию. Кроме того, каждый год мы вручаем им единовременные выплаты в размере 50 000, 30 000 и 20 000 рублей.
— Кстати, дайте мастер-класс для будущих работников кооперации. Каким человеком нужно быть, чтобы стать успешным руководителем?
— Действительно, иногда нужно быть строгим, а иногда — проявлять гибкость. Ведь люди — не роботы, к каждому нужен индивидуальный подход. Как в школе, сразу видно, кто на что способен. С первых дней работы нашим главным принципом было не мешать инициативе на местах. Здесь важно соблюдать золотую середину: контроль должен быть разумным и не ограничивать самостоятельность. Чрезмерное администрирование и постоянное вмешательство неизбежно снижает эффективность работы организации. Каждый руководитель, опираясь на собственный опыт, знания и стремление к развитию, ведет свое предприятие вперед. При этом один из ключевых принципов потребительской кооперации заключается в том, что руководителей не назначают — их выбирают пайщики путем голосования. Ежегодно проводятся собрания, на которых каждый пайщик имеет право голоса, может высказать свое мнение и дать оценку работе руководителя и кооператива за прошедший год. Практика показывает, что именно руководитель, получивший доверие пайщиков, добивается наиболее высоких результатов, поскольку осознает свою ответственность перед ними и стремится работать на благо всего кооператива.
Сегодня все руководители проявляют активность, ответственность и настойчивость, прилагая максимум усилий для развития своих организаций. Однако результаты их работы во многом зависят от того, какое наследие им досталось. Одни возглавили предприятия, находившиеся на грани банкротства, и смогли заметно улучшить ситуацию. Другие столкнулись с серьезными трудностями уже после назначения, и мы помогаем им найти выход из сложившихся обстоятельств. О масштабах нашей деятельности говорит и то, что ежегодно мы уплачиваем порядка миллиарда рублей налогов. Райпо продолжает устойчиво работать, прежде всего, благодаря преданности и профессионализму людей, которые много лет трудятся в этой сфере.
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