В Уфе обсудили инициативы по сдерживанию роста тарифов ЖКХ

С 1 октября в Башкортостане вырастут тарифы на коммунальные услуги. Средний индекс изменения платы составит 10,7%, а для восьми крупных городов республики, включая Уфу, этот показатель достигнет предельных 12,8%. На фоне грядущего роста платежей партия «Справедливая Россия» предлагает заморозить цены до конца года и провести аудит всей коммунальной сферы. Эта тема стала центральной на пресс-конференции, прошедшей в обновленном зале ИА «Башинформ». Модератором выступила специальный корреспондент Галина Бахшиева.
Как пояснили спикеры, 10,7% – это средний индекс, и итоговая сумма в квитанции будет зависеть от конкретного набора услуг и объемов потребления. Тем не менее рост нагрузки ощутим. Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Флюр Нурлыгаянов напомнил, что еще в январе 2026 года этот показатель составлял 1,7%.
Резкое увеличение нагрузки на семейный бюджет вызывает много вопросов, особенно когда цены растут везде. По словам парламентария, партия предлагает временно заморозить тарифы ЖКХ и законодательно закрепить правило: повышать тарифы можно не чаще одного раза в год и строго в пределах уровня инфляции.
Куратор фонда «Центр защиты прав граждан» в республике Дмитрий Смирнов перевел сухие цифры индексов в реальные семейные бюджеты. По его словам, отопление – самая дорогая статья расходов, и очередное повышение может ударить по самым незащищенным слоям населения. Он привел пример из своей практики. «Пенсионерка получает 19 500 рублей, из которых 9 500 уходит на квартплату. С новым повышением коммуналка заберет уже 11 тысяч. На что жить?». Спикер подчеркнул, что платежи за ЖКХ не должны превышать 15% от совокупного дохода семьи, и это нужно закрепить в законе.
Вместе с тем, отметил Смирнов, нужен комплексный аудит коммунальной сферы, чтобы понять, насколько эффективно ресурсоснабжающие организации расходуют деньги. В первую очередь это касается прозрачности работы управляющих компаний. Жителям важно понимать, за что именно они платят и как формируются протоколы общих собраний собственников.
Другая проблема – плата за услуги, которые существуют только на бумаге. Дмитрий Смирнов рассказал, как жильцы одной из многоэтажек заплатили 300 тысяч рублей за пятикратную очистку кровли от снега. Проверка по камерам видеонаблюдения показала, что подрядчик выезжал на объект лишь однажды. «Мы не должны платить за то, чего не было», – констатировал он.
Рост цен напрямую ведет к долгам. Флюр Нурлыгаянов отметил, что только по Уфе задолженность населения достигла порядка 2,6 млрд рублей при городском бюджете в 44,5 млрд. Оплата коммуналки становится непосильным бременем, и парламентарий уверен, что государство не должно оставлять граждан один на один с поставщиками услуг.
Проблема тарифов тесно связана с состоянием коммунальной инфраструктуры. Генеральный директор АНО «Республиканский информационно-консультационный центр» Ляйсан Галлямова напомнила, что износ коммуникаций в республике превышает 50%. Людям объясняют рост платежей необходимостью модернизации сетей, но сами трубы по-прежнему требуют масштабной замены. «Если я плачу больше, где улучшения?» – справедливо недоумевают жители. При этом модернизация не должна полностью ложиться на плечи потребителей, уверены в партии.
Ляйсан Галлямова выступила за усиление роли государства в регулировании коммунальной сферы. Инвестиции ресурсоснабжающих организаций должны быть прозрачными: людям важно знать, какие именно объекты будут отремонтированы и какой результат они получат. В этом контексте значимым шагом может стать законопроект о национализации коммунальной инфраструктуры, внесенный в Госдуму Сергеем Мироновым. Идея в том, чтобы изымать сети в пользу государства, если частный собственник не следит за ними.
Пока на федеральном уровне обсуждаются инициативы партии, в республике продолжается практическая работа. Как сообщил Дмитрий Смирнов, с 2016 года в Центр защиты прав граждан обратилось более 15 тысяч человек. Специалистам удалось помочь 1275 жителям, добившись перерасчетов и возвратов на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Участники пресс-конференции резюмировали: если гражданину предлагают платить больше, он должен четко понимать, за что. Увеличение финансовой нагрузки возможно только после проведения полного аудита отрасли, прозрачного тарифообразования и определения ответственности всех сторон коммунального процесса.
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