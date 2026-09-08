В Уфе обсудили инициативы по сдерживанию роста тарифов ЖКХ

Вместе с тем, отметил Смирнов, нужен комплексный аудит коммунальной сферы, чтобы понять, насколько эффективно ресурсоснабжающие организации расходуют деньги. В первую очередь это касается прозрачности работы управляющих компаний. Жителям важно понимать, за что именно они платят и как формируются протоколы общих собраний собственников.

Другая проблема – плата за услуги, которые существуют только на бумаге. Дмитрий Смирнов рассказал, как жильцы одной из многоэтажек заплатили 300 тысяч рублей за пятикратную очистку кровли от снега. Проверка по камерам видеонаблюдения показала, что подрядчик выезжал на объект лишь однажды. «Мы не должны платить за то, чего не было», – констатировал он.

Рост цен напрямую ведет к долгам. Флюр Нурлыгаянов отметил, что только по Уфе задолженность населения достигла порядка 2,6 млрд рублей при городском бюджете в 44,5 млрд. Оплата коммуналки становится непосильным бременем, и парламентарий уверен, что государство не должно оставлять граждан один на один с поставщиками услуг.

Проблема тарифов тесно связана с состоянием коммунальной инфраструктуры. Генеральный директор АНО «Республиканский информационно-консультационный центр» Ляйсан Галлямова напомнила, что износ коммуникаций в республике превышает 50%. Людям объясняют рост платежей необходимостью модернизации сетей, но сами трубы по-прежнему требуют масштабной замены. «Если я плачу больше, где улучшения?» – справедливо недоумевают жители. При этом модернизация не должна полностью ложиться на плечи потребителей, уверены в партии.